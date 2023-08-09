Про це повідомляє редактор Bloomberg та інсайдер Марк Гурман.

"Ознаки дедалі частіше вказують, що iPhone 15 представлять 12 вересня. Але, мабуть, теоретично все ще може змінитися", - пише Гурман.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023

Раніше редактор Bloomberg у своїй щотижневій рубриці Power On заявляв, що захід Apple відбудеться 12 або 13 вересня, а продажі почнуться 22 вересня.

Читайте також: Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15

Apple планує представити чотири нових смартфони, серед яких iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max, а також годинник Apple Watch Series 9 і нові Apple Watch Ultra.

Цього тижня стало відомо, що компанія TSMC не стягнула плату з Apple за дефектні 3-нм однокристальні системи Apple A17 Bionic для iPhone 15 Pro.

Це ще один доказ того, що Apple цього року готується перейти з Lightning на стандарт USB-C.