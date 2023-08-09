Стала відома попередня дата презентації iPhone 15
У середу стало відомо, що компанія Apple представить iPhone 15 та нові годинники, ймовірно, у вівторок 12 вересня
Про це повідомляє редактор Bloomberg та інсайдер Марк Гурман.
"Ознаки дедалі частіше вказують, що iPhone 15 представлять 12 вересня. Але, мабуть, теоретично все ще може змінитися", - пише Гурман.
Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1— Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023
Раніше редактор Bloomberg у своїй щотижневій рубриці Power On заявляв, що захід Apple відбудеться 12 або 13 вересня, а продажі почнуться 22 вересня.
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Apple планує представити чотири нових смартфони, серед яких iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max, а також годинник Apple Watch Series 9 і нові Apple Watch Ultra.
Цього тижня стало відомо, що компанія TSMC не стягнула плату з Apple за дефектні 3-нм однокристальні системи Apple A17 Bionic для iPhone 15 Pro.
Це ще один доказ того, що Apple цього року готується перейти з Lightning на стандарт USB-C.
- Раніше ми писали, що у вересні компанія Apple традиційно представить нову лінійку смартфонів - iPhone 15. Вже зараз у ЗМІ трублять про нововведення "яблучних" телефонів, які зазнали відчутних змін у дизайні. Так, iPhone 15 отримає тонші рамки навколо дисплея - їхня ширина зменшиться з 2,1 до 1,5 міліметра.
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