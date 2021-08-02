Apple видалила додаток для побачень антивакцинаторів

Про це повідомляє Business Insider.

“Apple видалив Unjected, застосунок для знайомства та спілкування невакцинованих людей, з App Store”, - йдеться у повідомленні.

Там пояснили це тим, що, додаток “неналежно посилається на пандемію у концепті”.

Розробники назвали видалення цензурою та будуть боротися за повернення на платформу.