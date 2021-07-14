Арахамія та Корнієнко хочуть, аби Зеленський вдруге балотувався на президентський термін
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що підтримує другий термін Володимира Зеленського
Про це повідомляє 24 канал.
Корнієнко додав, що глава фракції Давид Арахамія займає таку ж позицію щодо другого президентського терміну Зеленського..
"Ми з Арахамією – за, а Зеленський має прийняти рішення особисто, це ж історія на 5 років", – зазначив Корнієнко.
Він пояснив, що більшість реформ, які вони розпочали, дадуть результат і почнуть працювати лише через 4 – 5 років. Зокрема, земельна реформа.
"Щоб земля коштувала так, як в Європі, пройде 5 – 7 років. Тоді люди це відчують", – додав Корнієнко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе