Арахамія та Корнієнко хочуть, аби Зеленський вдруге балотувався на президентський термін

Про це повідомляє 24 канал.



Корнієнко додав, що глава фракції Давид Арахамія займає таку ж позицію щодо другого президентського терміну Зеленського..

"Ми з Арахамією – за, а Зеленський має прийняти рішення особисто, це ж історія на 5 років", – зазначив Корнієнко.

Він пояснив, що більшість реформ, які вони розпочали, дадуть результат і почнуть працювати лише через 4 – 5 років. Зокрема, земельна реформа.

"Щоб земля коштувала так, як в Європі, пройде 5 – 7 років. Тоді люди це відчують", – додав Корнієнко.