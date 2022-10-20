English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Арешт дітей соратників Путіна. У Норвегії за зйомки дроном затримали сина ексдиректора РЖД Якуніна

Арешт дітей соратників Путіна. У Норвегії за зйомки дроном затримали сина ексдиректора РЖД Якуніна

20 жовтня, 2022 четвер
03:54
Світ Андрій Якунін з батьком Володимиром

Андрій Якунін став вже другим нащадком чиновників з найближчого оточення президента Росії, якого затримали в останні дні європейські правоохоронці

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Поліція Норвегії заарештувала сина колишнього керівника "Російських залізниць" ("РЖД") та близького друга президента Росії Володимира Путіна Володимира Якуніна Андрія за незаконний запуск безпілотного літального апарату

Якунін-молодший визнав, що незаконно керував безпілотником над архіпелагом Шпіцберген. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі, його дрони та інші електронні пристрої конфісковано.

Громадянина Росії та Великобританії Андрія Якуніна було затримано ще 17 жовтня в північному місті Хаммерфест, але відомо стало про це лише 19 жовтня.

Компанія Андрія Якуніна Venture Investments & Yield Management у коментарі російському РБК підтвердила факт затримання. У компанії заявили, що Якунін використовував дрон у Норвегії у серпні під час відпустки.

"Андрій захоплюється природою, фотографією та екстремальними видами спорту, про що свідчить його активність у соціальних мережах. Андрій, громадянин Великобританії, повністю співпрацює з владою, щоб надати всю необхідну інформацію про безневинні цілі його відпустки на човні", – повідомили там.

Варто зазначити, що за останні дні це вже сьомий арешт російських громадян за незаконний запуск БПЛА та незаконне фотографування в Норвегії. Приховані зйомки відбувались у районах аеропортів та об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема у районі платформ для видобутку газу.

  • Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Італії за ухилення від санкцій заарештували сина губернатора Красноярського краю РФ Олександра Усса.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Норвегія
Шпигунський скандал
безпілотник
Читайте також:
18 жовтня, 2022 вiвторок
Путін за допомогою білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими, - військовий експерт Кузан
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
18 жовтня, 2022 вiвторок
"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
19 жовтня, 2022 середа
Біля США перехопили два російські бомбардувальники
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.79
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
04:45
тролейбуси
Без електротранспорту, водопостачання та вуличного освітлення: 20 жовтня Сумщина економитиме електроенергію
04:19
РФ Сирія
Росія вивела із Сирії системи С-300 і 1,6 тис. військових та перекинула їх в Україну, - New York Times
03:28
Чехія Україна
Чехія передасть Україні чергову партію військової техніки на 22 млн крон
03:04
знищена техніка окупантів
На Півдні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацювали понад 440 вогневих завдань
02:37
Син губернатора Красноярського краю Артем Усс
В Італії за ухилення від санкцій заарештували сина губернатора Красноярського краю РФ
02:10
Туреччина
США тисне на Туреччину, змушуючи її дотримуватись санкцій проти Кремля
01:44
Іспанія оперативно передає Україні 5 потужних електрогенераторів
01:19
Білий дім
Відчайдушний крок: У Білому домі відреагували на оголошеня РФ воєнного стану в анексованих районах України
00:54
Віктор Орбан
Орбан спробує переконати лідерів ЄС переглянути санкції проти РФ
00:42
Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та чимало іншого озброєння
Польща та Німеччина не досягли згоди про "круговий обмін" танками, які були надані Україні
00:37
Світло
У Києві та області розпочалися відключення електроенергії
00:24
біженці з України
ЄС виділить €175 млн на пункти обігріву та допомогу українцям у зимовий час
00:16
речі окупантів
ЗСУ ліквідували мобілізованого росіянина, який провоював 10 днів, - офіцер Штефан
00:01
Телескоп Вебба зазнімкував "Стовпи Творіння"
Телескоп Вебба зазнімкував "Стовпи Творіння"
2022, середа
19 жовтня
23:49
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на запроваджений Росією воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Запоріжжя і Херсонщини
23:47
На фото Володимир Зеленський
Справді важливо, що відзначені мільйони людей, які сміливо захищають свободу, - Зеленський про здобуття Премії Сахарова
23:26
Зеленський
Росія за добу знищила три енергетичних об'єкти України, - Зеленський
23:24
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Зеленський звернувся до жителів окупованих районів Півдня та Сходу: загарбники намагатимуться забрати чоловіків у свою армію - уникайте цього й спробуйте виїхати
23:01
У Миколаєві зруйновано пам'ятник радянському чекісту
У Миколаєві прогримів вибух. Зруйновано пам'ятник радянському чекісту
22:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Невдовзі можемо побачити звільнення Херсона. Колонка Сергія Згурця
22:39
В Маріуполі з флагштоків зникли російські триколори
В окупованому Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли російські триколори, - Андрющенко
22:30
Василь Ломаченко
Літаком, автівкою та човном: Ломаченко розповів, як повертався в Україну 25 лютого
22:15
OPINION
Сергій Марченко
Постійний панічний страх виснажує
22:08
російські війська окупанти
Окупанти захопили дитячий оздоровчий табір на Херсонщині
22:04
Джо Байден ООН
Путін опинився в неймовірно складному становищі, його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями, - Байден
22:03
Як зашифрувати документи та файли
У Держспецзв'язку дали поради українцям: як зашифрувати документи та файли
22:03
OPINION
Богдан Данилишин
Ключовим "інвестором" у державні цінні папери України залишається НБУ
21:48
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 жовтня
21:45
OPINION
Михайло Петечук
Допоки є допомога без ленд-лізу, це чудово
21:29
Оновлено
Українська електроенергія
В Україні 20 жовтня запровадять обмеження на користування електроенергією
21:28
Окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору
"Свідчить про правонаступництво сучасного російського режиму його попереднім": Ткаченко про знесення пам'ятника жертвам Голодомору в Маріуполі
21:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild
20:54
Наталка Діденко
Зниження температури, мокрий сніг і дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 20 жовтня
20:49
питна вода
Мер Миколаєва закликав містян підготувати запас питної води та їжі на тиждень через можливі відключення електрики
20:36
на фото: Кирило Тимошенко
Минулої доби виявлено 17 загиблих від дій РФ цивільних, ще 29 зазнали поранень, - ОП
20:30
Нова пошта
Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла
20:27
Білий Дім
Білий дім робить все можливе, щоб уникнути прямої зустрічі Байдена і Путіна на G-20, - Politico
20:18
Китай
"Некоректно вдавати, що нічого не відбувається": МЗС про "необізнаність" Китаю про атаки дронів у Києві
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Милі друзі Путін і Берлусконі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV