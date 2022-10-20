Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Поліція Норвегії заарештувала сина колишнього керівника "Російських залізниць" ("РЖД") та близького друга президента Росії Володимира Путіна Володимира Якуніна Андрія за незаконний запуск безпілотного літального апарату

Якунін-молодший визнав, що незаконно керував безпілотником над архіпелагом Шпіцберген. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі, його дрони та інші електронні пристрої конфісковано.

Громадянина Росії та Великобританії Андрія Якуніна було затримано ще 17 жовтня в північному місті Хаммерфест, але відомо стало про це лише 19 жовтня.

Компанія Андрія Якуніна Venture Investments & Yield Management у коментарі російському РБК підтвердила факт затримання. У компанії заявили, що Якунін використовував дрон у Норвегії у серпні під час відпустки.

"Андрій захоплюється природою, фотографією та екстремальними видами спорту, про що свідчить його активність у соціальних мережах. Андрій, громадянин Великобританії, повністю співпрацює з владою, щоб надати всю необхідну інформацію про безневинні цілі його відпустки на човні", – повідомили там.

Варто зазначити, що за останні дні це вже сьомий арешт російських громадян за незаконний запуск БПЛА та незаконне фотографування в Норвегії. Приховані зйомки відбувались у районах аеропортів та об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема у районі платформ для видобутку газу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Італії за ухилення від санкцій заарештували сина губернатора Красноярського краю РФ Олександра Усса.

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