Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.

Детективи БЕБ вилучили більш як 88 тис. літрів контрафактного алкоголю, майже 17 тис. літрів спирту, лінії розливу та пакування лікеро-горілчаних виробів, а також 11 резервуарів для їхнього виготовлення та зберігання.

Пресслужба бюро звітує: слідство встановило групу людей, які незаконно виготовляли спирт й алкогольні напої. Відомо, що вони робили це в змові з деякими працівниками Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" ще з 2019 року.

Наголошується, що "виробництво підакцизних товарів здійснювалося без відображення таких операцій у звітних та облікових документах з метою ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах".

Бюро економічної безпеки інформує, що спочатку спирт передавали виробникам лікеро-горілчаних напоїв, далі вироби обклеювалися підробними марками акцизу.

Під час обшуків офісних, складських приміщень та виробничих потужностей одного із товариств слідчі вилучили товарно-матеріальні цінності на суму в 25 млн гривень.

Досудове розслідування проводиться за ознаками виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку (ст. 199), незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів (ст. 204), фіктивне підприємництво (ст. 205-1) ухилення від сплати податків (ст. 212) та підроблення документів (ст. 358) КК України.

Нагадаємо, що 9 листопада БЕБ та СБУ проводили обшуки в приміщенні Укрнафти, компанію підозрюють у несплаті понад 700 млн грн податків.

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