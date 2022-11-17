Правоохоронці арештували понад 100 тис. літрів алкоголю, який виготовляли у змові з робітниками "Укрспирту"
БЕБ вилучило обладнання, алкогольні напої та спирт, що використовували в процесі контрафактного виготовлення напоїв. Загальна вартість майна сягає 25 млн грн
Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ вилучили більш як 88 тис. літрів контрафактного алкоголю, майже 17 тис. літрів спирту, лінії розливу та пакування лікеро-горілчаних виробів, а також 11 резервуарів для їхнього виготовлення та зберігання.
Пресслужба бюро звітує: слідство встановило групу людей, які незаконно виготовляли спирт й алкогольні напої. Відомо, що вони робили це в змові з деякими працівниками Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" ще з 2019 року.
Наголошується, що "виробництво підакцизних товарів здійснювалося без відображення таких операцій у звітних та облікових документах з метою ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах".
Бюро економічної безпеки інформує, що спочатку спирт передавали виробникам лікеро-горілчаних напоїв, далі вироби обклеювалися підробними марками акцизу.
Під час обшуків офісних, складських приміщень та виробничих потужностей одного із товариств слідчі вилучили товарно-матеріальні цінності на суму в 25 млн гривень.
Досудове розслідування проводиться за ознаками виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку (ст. 199), незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів (ст. 204), фіктивне підприємництво (ст. 205-1) ухилення від сплати податків (ст. 212) та підроблення документів (ст. 358) КК України.
- Нагадаємо, що 9 листопада БЕБ та СБУ проводили обшуки в приміщенні Укрнафти, компанію підозрюють у несплаті понад 700 млн грн податків.
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