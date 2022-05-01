Арестович сказав, що новий можливий наступ Росії буде провальним
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наступальні дії окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Ізюм та Кривий ріг не матимуть успіху і новий можливий наступ Росії теж провалиться
Відеоінтерв'ю опублікував у telegram.
"Вони зупиняться через вичерпаний воєнний потенціал. І далі питання будь-яких політичних і пропагандистських оголошень - це питання наявності цього потенціалу. Де вони можуть взяти цей потенціал? Зараз в Росії йдуть спроби пришвидшеної мобілізації. Треба розуміти, яка це мобілізація, тому що вони не можуть створювати нові підрозділи. Вони можуть поповнювати військами підрозділи і намагаються це робити. Набирається в основному "соціальне дно" Вони не володіють ніякими військовими спеціальностями",– сказав Арестович.
Радник додав, що російське керівництво хоче оголосити щось типу "Вставай страна огромная".
"Можна спробувати сходити у цей наступ, третій за рахунком, тільки вже абсолютно непідготовленими військами, які не мають ні військових спеціальностей, ні бойового злагодження, нічого. Просто бомжі з автоматами, яких вони кинуть сюди, найманці всякі й так далі", – додав він.
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