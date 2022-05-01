Арестович сказав, що новий можливий наступ Росії буде провальним

Відеоінтерв'ю опублікував у telegram.



"Вони зупиняться через вичерпаний воєнний потенціал. І далі питання будь-яких політичних і пропагандистських оголошень - це питання наявності цього потенціалу. Де вони можуть взяти цей потенціал? Зараз в Росії йдуть спроби пришвидшеної мобілізації. Треба розуміти, яка це мобілізація, тому що вони не можуть створювати нові підрозділи. Вони можуть поповнювати військами підрозділи і намагаються це робити. Набирається в основному "соціальне дно" Вони не володіють ніякими військовими спеціальностями",– сказав Арестович.



Радник додав, що російське керівництво хоче оголосити щось типу "Вставай страна огромная".



"Можна спробувати сходити у цей наступ, третій за рахунком, тільки вже абсолютно непідготовленими військами, які не мають ні військових спеціальностей, ні бойового злагодження, нічого. Просто бомжі з автоматами, яких вони кинуть сюди, найманці всякі й так далі", – додав він.

Плани російських військовослужбовців про наступ на Донеччині та святкування 9 травня зазнали поразки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росія розробила чіткі плани нападу на Молдову. Військову операцію можуть спробувати здійснити ближче до Дня Перемоги 9 травня.