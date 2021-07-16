Арестович заявив, що Меркель "трохи здала" інтереси України

Про це він заявив у ефірі "Україна 24".



"Президент з пані Меркель не знайшли спільної мови, загального розуміння щодо цілого спектру питань, починаючи від "Північного потоку" і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмаєра", - сказав Арестович.

На його думку, візит Зеленського виявився безрезультатним.

"Коли президент сказав, що підтримує ці кластери (заходи для врегулювання війни на Донбасі, запропоновані Німеччиною і Францією - ред.). Він мав на увазі, що з українськими поправками, просто не став робити сенсацію під час заяв за результатами візиту, який фактично нічого не приніс. А не приніс тому, що пані Меркель 7 років трималася, але, все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії", - сказав Арестович.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Арестович заявив, що "формула Штайнмаєра" уже є в українських законах