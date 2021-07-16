Арестович заявив, що Меркель "трохи здала" інтереси України
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь РФ"
Про це він заявив у ефірі "Україна 24".
"Президент з пані Меркель не знайшли спільної мови, загального розуміння щодо цілого спектру питань, починаючи від "Північного потоку" і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмаєра", - сказав Арестович.
На його думку, візит Зеленського виявився безрезультатним.
"Коли президент сказав, що підтримує ці кластери (заходи для врегулювання війни на Донбасі, запропоновані Німеччиною і Францією - ред.). Він мав на увазі, що з українськими поправками, просто не став робити сенсацію під час заяв за результатами візиту, який фактично нічого не приніс. А не приніс тому, що пані Меркель 7 років трималася, але, все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії", - сказав Арестович.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
- Арестович заявив, що "формула Штайнмаєра" уже є в українських законах
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