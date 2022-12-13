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Головна Спорт Аргентина - Хорватія: де та коли дивитися півфінал ЧС-2022 з футболу

Аргентина - Хорватія: де та коли дивитися півфінал ЧС-2022 з футболу

13 грудня, 2022 вiвторок
08:28
Спорт Ліонель Мессі

У вівторок 13 грудня збірні Аргентини та Хорватії визначать першого фіналіста чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Аргентина та Хорватія розпочнуть матч у Лусаїлі о 21:00.  Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo. 

Аргентина на груповому раунді програла Саудівській Аравії (1:2), та перемогла Мексику (2:0) і Польщу (2:0). У 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію (2:1), а у чвертьфіналі у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 4:3). 

Хорватія у групі зіграла внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0) та переграла Канаду (4:1). У плей-офф хорвати двічі виявилися сильнішими за одинадцятиметровими - за Японію у 1/8  фіналу (1:1, 3:1) та Бразилію у чвертьфіналі (0:0, 1:1, 4:2).    

ЧС-2022

Півфінал

Аргентина - Хорватія 

Лусаїл, стадіон "Айконік"

13 грудня, 21:00

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Megogo. 

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футбол
Ліонель Мессі
чемпіонат світу-2022
Лука Модріч
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