Про це повідомляє Еспресо.TV.

Аргентина та Хорватія розпочнуть матч у Лусаїлі о 21:00. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.

Аргентина на груповому раунді програла Саудівській Аравії (1:2), та перемогла Мексику (2:0) і Польщу (2:0). У 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію (2:1), а у чвертьфіналі у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 4:3).

Хорватія у групі зіграла внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0) та переграла Канаду (4:1). У плей-офф хорвати двічі виявилися сильнішими за одинадцятиметровими - за Японію у 1/8 фіналу (1:1, 3:1) та Бразилію у чвертьфіналі (0:0, 1:1, 4:2).

ЧС-2022

Півфінал

Аргентина - Хорватія

Лусаїл, стадіон "Айконік"

13 грудня, 21:00

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Megogo.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.

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