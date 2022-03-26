Аргентинський футболіст ПСЖ оголосив про завершення кар'єри у збірній

Про це Ді Марія повідомив у Instagram.

Відповідну заяву хавбек ПСЖ зробив 26 березня після перемоги збірної Аргентини у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти Венесуели (3:0), в якому він забив гол.

"Я просто хочу сказати вам подякувати за отриману величезну любов. Завжди мріяв про все те, що я пережив у цю прекрасну ніч. Мабуть, це був мій останній матч у футболці збірної Аргентини. Сказати, що це була чудова ніч, нічого не сказати. Дякую, дякую і ще тисячу разів дякую. Хочу привітати всю команду з видатним матчем, який був зіграний. Ідеальний збіг обставин для того, щоб продовжувати рости та мріяти разом. Уперед, Аргентино!", - написав Ді Марія.

Збірна Аргентини достроково забезпечила собі путівку на ЧС-2022. Команда має 38 очок та займає у турнірній таблиці південноамериканського відбору друге місце.



Нагадаємо, 15 грудня 2021 року аргентинський футболіст іспанської "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.

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