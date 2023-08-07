Археологи знайшли у гробниці китайського імператора панду, яку принесли в жертву понад 2 тис. років тому

Про це інформує South China Morning Post.

На думку дослідників, панду принесли в жертву понад 2 тис. років тому. Це було зроблено для того, щоб супроводити імператора у загробне життя.

Зазначають, що скелет тварини лежав у ямі біля гробниці. Крім того, в інших ямах біля гробниці китайського правителя було виявлено останки тигрів, азіатських буйволів та інших тварин.

Археологи зазначають, що це вперше, коли в гробниці імператора виявили повний скелет панди. Раніше, у 1975 році, дослідники знайшли череп великої панди в гробниці матері імператора Веня. Саме тіло тоді зникло.