Археологи знайшли у гробниці китайського імператора панду, яку принесли в жертву понад 2 тис. років тому
Археологи з Китаю знайшли добре збережний скелет панди у гробниці імператора династії Хань Веня, який правив з 180 по 157 рік до нашої ери
Про це інформує South China Morning Post.
На думку дослідників, панду принесли в жертву понад 2 тис. років тому. Це було зроблено для того, щоб супроводити імператора у загробне життя.
Зазначають, що скелет тварини лежав у ямі біля гробниці. Крім того, в інших ямах біля гробниці китайського правителя було виявлено останки тигрів, азіатських буйволів та інших тварин.
Археологи зазначають, що це вперше, коли в гробниці імператора виявили повний скелет панди. Раніше, у 1975 році, дослідники знайшли череп великої панди в гробниці матері імператора Веня. Саме тіло тоді зникло.
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