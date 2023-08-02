Вчені виявили добре збережену медузу у камені, якому 500 млн років
У викопному пласті Канади палеонтологи виявили скам'янілості медуз віком близько 505 мільйонів років
Про це повідомляє ScienceAlert.
Зазначається, що під час дослідження вчені вивчили особливо тонкий викопний мул і виявили у ньому понад 170 вишуканих скам'янілостей медуз, які плавали в земних океанах за сотні мільйонів років до того, як перші динозаври ступили на землю.
Знахідка цікава тим, що м’які тканини так рідко зберігаються в літописі скам’янілостей, і вони настільки чудово увічнені, що навіть видно анатомічні деталі, як-от їхні маленькі желеподібні мацаки. Крім цього, вчені зазначають, що нещодавно виявлений вид Burgessomedusa phasmiformis тепер являє собою найбільш ранню з відомих медуз на планеті.
"Хоча медузи та їхні родичі вважаються однією з найдавніших груп тварин, що еволюціонували, їх було надзвичайно важко визначити в літописі скам’янілостей кембрійського періоду. Це відкриття не залишає сумнівів, що вони плавали в той час", - каже палеонтолог з університету Торонто та Королівського музею Онтаріо в Канаді Джо Мойсюк.
Більша частина наявного у дослідників літопису скам'янілостей являє собою тверді фрагменти кісток, які простіше переживають різні процеси скам'яніння. М'які тканини тварин набагато ніжніші та швидше деградують, а тому записів про них настільки мало.
Дослідження проводилося в Burgess Shale в Канаді, який є знаменитим табором, де збереглося багато скам'янілостей м'яких тварин кембрійського періоду. Відомо, що колись ця ділянка являла собою дно водойми, а тому тварини, що жили там, падали в дрібний мул, де час і тиск творили свою магію, щоб зберегти їхні м'які тканини.
Медузи, що належать до типу Cnidaria, мають дуже м’яку тканину, тому вони не мають зберігатися так часто. Однак збереженість кнідарій не є чимось невідомим. Раніше вчені вже виявляли кнідарій у викопних відкладеннях віком до 560 мільйонів років.
Зазначається, що поліпи є ранньою стадією життя сучасних желе, однак є деякі типи, які так і залишаються поліпами. Вчені вважають, що еволюційно спочатку з’явилися поліпи, а потім вони перетворилися на вільноплавних істот – медуз. Але відсутність медуз у літописі значно ускладнювала характеристику цієї зміни. Раніше вчені вже знаходили деякі скам'янілості, які вважалися медузами, але пізніше їхню класифікацію було змінено на іншу, що належить до іншого типу — Ctenophora.
Автори дослідження вважають, що це відкриття надає вченим нову основу для розрахунку часової шкали еволюції медуз. Крім того, ця знахідка підкреслює різноманітність кембрійських морських систем, у яких, як вважається, домінували істоти з твердим панциром.
За словами іншого співавтора дослідження, палеонтолога Жан-Бернара Карона з Королівського музею Онтаріо, виявлення настільки неймовірно тендітних скам'янілостей є "чудовим відкриттям" і показує, що медузи, які жили в кембрійський період, насправді були ефективними хижаками.
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