Про це пише ScienceAlert.

У 2019 році вчені зібрали зразок ґрунту у Гарвардському лісі, розташованому всього за кілька хвилин від Бостона у США. Згодом його доставили до Інституту Макса Планка в Німеччині, де вчені вивчили його за допомогою просвічуваної електронної мікроскопії. Так називається процес, під час якого об'єкти збільшуються за допомогою пучка електронів.

Цей аналіз показав, що ґрунт був заповнений гігантськими вірусами шириною до 635 нанометрів. Натомість вчені зазнаачють, що ці зразки значно менші за найбільший з будь-коли виявлених вірусів (ширина 1500 нм), проте вони набагато більші за віруси, з якими зазвичай стикаються дослідники.

Автори дослідження додають, що були повністю впевнені - вони розглядають віруси, адже їхні оболонки, так звані капсиди, мали характерні форми, зокрема безпомилкову ікосаедричну форму 20-стороннього багатокутника.

Вчені зазначають, що всього у декількох сотнях грамів лісового ґрунту їм вдалося виявити більше різноманітності, ніж усі досі ізольовані гігантські віруси разом узяті. Цікавим здавалося й те, що знайдені гігантські віруси були найхимерніших форм. Наприклад, один із них мав великі кінцівки, розташовані симетрично і нагадували "морфологію черепахи".



Також інший вірус має довгі трубки, які виходять з усіх боків, нагадуючи фігуру Медузи з давньогрецької міфології. Цілком доречно вчені назвали цю структуру "Горгона". Ще один гігантський вірус привернув увагу дослідників своєю дивною "стрижкою": віруси виглядали так, ніби у них була брудна нечесана шевелюра, як у ляльки-троля.



Крім цього, гігантські віруси у формі "наднової" мали товстий клубок волокон поблизу капсидної оболонки та товстий шар правильно розташованих вусиків далі. Віруси "Різдвяної зірки" мали двошарову оболонку, що нагадувала два зчеплених трикутники, а віруси "сокола" мали дзьобоподібну структуру.

За словами фахівця з електронного мікроскопа Ульріка Мерсдорфа, мікробіолога Матіаса Фішера і біолога Джеффрі Бланшара, ця дивовижна знахідка проливає світло на різноманітність гігантських вірусів і їхньої структури.