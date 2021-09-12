Архів ФБР в справі 9/11: у вільному доступі з'явилися перші свідчення
Федеральне Бюро Розслідувань США опублікувало документ 2016 року про теракти 11 вересня 2001 року, розсекречений на вимогу Джо Байдена
У ньому міститься інформація про підтримку, яку надавали двом викрадачам літаків з Саудівської Аравії, розповідає Еспресо.TV.
Це свідчення співробітника консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі обсягом 16 сторінок.
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Чоловік спілкувався з тими, хто підтримував викрадачів літаків.
Його ім'я, як і багато інших не дозволених до публікації подробиць, з тексту вилучено.
З документом можна ознайомитися тут.
- Як і було обіцяно Байденом під час передвиборчої кампанії, впродовж найближчих шести місяців генеральний прокурор США має оприлюднити матеріали розслідування теракту 9/11.
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