Архів ФБР в справі 9/11: у вільному доступі з'явилися перші свідчення

У ньому міститься інформація про підтримку, яку надавали двом викрадачам літаків з Саудівської Аравії, розповідає Еспресо.TV.



Це свідчення співробітника консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі обсягом 16 сторінок.



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Чоловік спілкувався з тими, хто підтримував викрадачів літаків.



Його ім'я, як і багато інших не дозволених до публікації подробиць, з тексту вилучено.



З документом можна ознайомитися тут.

Як і було обіцяно Байденом під час передвиборчої кампанії, впродовж найближчих шести місяців генеральний прокурор США має оприлюднити матеріали розслідування теракту 9/11.





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