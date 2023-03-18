Про це поінформувала пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало активи чернігівської текстильної компанії, бенефіціаром якої є російський бізнесмен.

Зазначається, що активи, зокрема нерухоме майно компанії та корпоративні права на неї, оцінили в понад мільярд гривень.

Правоохоронці підтвердили, що кінцевим бенефіціаром компанії є бізнесмен з РФ, який працює на ВПК країни-агресора.

"Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування", - зазначили в пресслужбі.