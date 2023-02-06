АРМА розшукало активи підсанкційних осіб на 1,5 млрд грн та понад 300 об’єктів, що належать їм
З початку війни правоохоронці Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розшукали на 1,5 млрд грн активів та понад 300 об’єктів, що належать підсанкційним особам
Про це повідомила пресслужба Нацагентства.
Наголошується, що з 24 лютого 2022 року АРМА опрацювало 2657 запитів Міністерства юстиції України щодо розшуку власності юридичних та фізичних осіб, які потрапили під санкції РНБО.
"За результатами опрацювання таких запитів Нацагентство розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери та грошові кошти загальною вартістю близько 1,5 мільярда у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зокрема повідомляється, що було розшукано 135 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 94 земельних ділянок, 80 одиниць автомобільного, морського/річкового та авіаційного/повітряного транспорту, 16 одиниць майнових прав інтелектуальної власності.
У Нацагентстві зазначають, що відповідну інформацію надано Мін’юсту для формування матеріалів та подачі позовів до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення підсанкційних активів на користь держави.
- 6 лютого за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову.
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