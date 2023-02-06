АРМА розшукало активи підсанкційних осіб на 1,5 млрд грн та понад 300 об’єктів, що належать їм

Про це повідомила пресслужба Нацагентства.

Наголошується, що з 24 лютого 2022 року АРМА опрацювало 2657 запитів Міністерства юстиції України щодо розшуку власності юридичних та фізичних осіб, які потрапили під санкції РНБО.

"За результатами опрацювання таких запитів Нацагентство розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери та грошові кошти загальною вартістю близько 1,5 мільярда у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що було розшукано 135 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 94 земельних ділянок, 80 одиниць автомобільного, морського/річкового та авіаційного/повітряного транспорту, 16 одиниць майнових прав інтелектуальної власності.

У Нацагентстві зазначають, що відповідну інформацію надано Мін’юсту для формування матеріалів та подачі позовів до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення підсанкційних активів на користь держави.