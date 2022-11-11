Про це повідомили в telegram Офісу Генерального прокурора.

"Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури забезпечили передачу АРМА понад 70 млн грн арештованих коштів на банківських рахунках промислового підприємства, власником якого є російська оборонна корпорація", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що також триває процедура передачі АРМА корпоративних прав, майнового комплексу, готової продукції, виробничих ліній, сировини підприємства загальною вартістю понад 400 млн грн.

"За даними слідства, виготовлена підприємством продукція великими партіями надходила до країни-агресора та використовувалася в авіаційній, ракетній та інших військових галузях", - йдеться у дописі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Його здійснює Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Понад 2 млрд грн активів передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Раніше вони належали Вінницькому підприємству з виготовлення побутової хімії. Серед арештованих активів - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.

5 вересня прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям.

31 жовтня в АРМА передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд грн.

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