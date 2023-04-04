АРМА треба ліквідовувати, - нардеп Железняк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Нардеп дав коментар щодо діяльності та ефективності Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"На мою думку, АРМА треба ліквідовувати. Як раз сьогодні, 4 квітня, ми проводили засідання нашої ТСК по економічній безпеці й розглядали два кейси. Перший – російський аміак, який був арештований, а другий – білоруський калій. По аміаку в теорії начебто продавали по ринковій ціні, але у результаті ПДВ ніхто не заплатив, а це мінус 20% від ціни, розмитнення також ніхто не заплатив, мінус ще 2 %. Тобто компанія купує цей аміак і зразу перепродає, погашаючи свої податкові зобов'язання фейковим схемним кредитом, тобто держава нічого не отримала з податків. По факту продали за значно заниженою ціною. М'яко кажучи, ситуація погана. Це неефективність роботи АРМА і тих, хто організовував торги", - зауважив народний депутат України.

Ярослав Железняк додав, що продавали через один майданчик, який ви не побачите, якщо не зайдете з браузера Google Chrome і не приберете налаштування безпеки, і тільки у такому випадку, якщо знаєте, де шукати, тоді зможете знайти електронний майданчик цих торгів.

"Щодо кейса з калієм, то там ситуація ще гірша. З одного боку є 740 вагонів з калієм, продано тільки 2200 тонн, ціна вдвічі менше, ніж ринкова. Чому так? Тому що АРМА передало оцінювання на майданчик, який і оцінив таким чином. Продавали великими лотами по 74 вагони, як ви розумієте, одночасно 74 вагони калію мало кому у країні потрібно. Я відчуваю, що будуть питання від правоохоронних органів. І ще одне питання - зараз в Україні арештовано приблизно 21 тис. вагонів, і на ТСК мій колега Вадим Івченко, який представляє "Батьківщину", говорив де та на яких станціях зникли вагони, як фокусі Девіда Копперфілда (американський ілюзіоніст, який відомий своїми масштабними та видовищними фокусами - ред.) ", - зазначив нардеп.

Железняк сказав, що має нестримне бажання звернутися у відповідні правоохоронні антикорупційні органи, що з високою ймовірністю може бути зроблено від імені ТСК найближчим часом.

18 березня пресслужба СБУ повідомила, що АРМА отримало активи російського бізнесмена у Чернігівській області на понад мільярд грн







