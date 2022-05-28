Армія РФ намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе, але наша оборона тримається, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Східному фронті
Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
"Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе", - сказав Зеленський.
Він назвав ключові напрямки боротьби на фронті.
"Це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів", - підсумував президент.
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