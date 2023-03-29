Про це повідомив голова Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов в telegram.

Росіяни сьогодні обстріляли з авіації територію промислових підприємств. Внаслідок атаки зафіксували численні руйнування та пошкодження.

"Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна", - ідеться у повідомленні.

Відомо про одного постраждалого. Пораненого чоловіка доправили до лікарні.