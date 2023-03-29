Армія РФ обстріляла Берислав на Херсонщині, є поранений
У середу, 29 березня, росіяни обстріляли з авіації Берислав Херсонської області. Є руйнування та постраждалий
Про це повідомив голова Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов в telegram.
Росіяни сьогодні обстріляли з авіації територію промислових підприємств. Внаслідок атаки зафіксували численні руйнування та пошкодження.
"Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна", - ідеться у повідомленні.
Відомо про одного постраждалого. Пораненого чоловіка доправили до лікарні.
- 25 березня Удень російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, є постраждалі з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.49
Купівля 37.49Продаж 38.34
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе