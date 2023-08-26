Армія РФ обстріляла кафе у передмісті Куп'янська: 2 загиблих, один поранений
У суботу, 26 серпня, російські терористи обстріляли кафе у селищі Подоли Куп'янського району Харківської області. Унаслідок цього загинули 2 людини, ще одна отримала поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе. Там перебували місцеві жителі.
Очільник додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
Зазначаймо, що селище Подоли розташоване на околиці міста Куп'янська Харківської області.
- Російська окупаційна армія вранці 25 серпня обстріляла село Подоли Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого дістав поранення цивільний чоловік.
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