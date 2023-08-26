Армія РФ обстріляла кафе у передмісті Куп'янська: 2 загиблих, один поранений

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе. Там перебували місцеві жителі.

Очільник додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Зазначаймо, що селище Подоли розташоване на околиці міста Куп'янська Харківської області.