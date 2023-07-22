Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, від російського обстрілу міста постраждали троє людей.

"57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома", - зазначив очільник ОВА.

Також внаслідок артилерійського удару пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд, понівечена лінія електропередач.

Крім того, в ніч на 22 липня ворог знову обстріляв місто. Побив промислове підприємство. На щастя, минулося без жертв.