Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії: троє цивільних отримали поранення
Увечері 21 липня російські війська знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, використавши на цей раз для удару артилерію. Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його даними, від російського обстрілу міста постраждали троє людей.
"57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома", - зазначив очільник ОВА.
Також внаслідок артилерійського удару пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд, понівечена лінія електропередач.
Крім того, в ніч на 22 липня ворог знову обстріляв місто. Побив промислове підприємство. На щастя, минулося без жертв.
- Удень 26 червня російська армія вдарила з важкої артилерії по підприємству в Нікополі. Тоді загинули дві людини, ще одна зазнала поранень.
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