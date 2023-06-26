Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка", - розповів він.

"Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення", - додав чиновник.

Постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються.

Фото: Telegram Сергія Лисака