Росіяни поцілили по підприємству в Нікополі: загинули двоє людей
Удень 26 червня російська армія вдарила з важкої артилерії по підприємству в Нікополі Дніпропетровської області. Загинули дві людини, ще одну поранено
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка", - розповів він.
"Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення", - додав чиновник.
Постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості.
На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються.
Фото: Telegram Сергія Лисака
- Унаслідок обстрілу Нікополя в ніч на 25 травня дістав поранення чоловік.
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