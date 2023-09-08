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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ протягом доби атакувала 10 регіонів України: 3 загиблих, 18 поранених

8 вересня, 2023 п'ятниця
10:49
Війна з Росією руйнування, Сумщина

Російські терористи протягом четверга, 7 вересня, обстріляли 10 областей України. Унаслідок ворожих атак три людини загинули, ще 18 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 9 обстрілів. Росіяни обстрілювали Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Також зафіксовано скидання боєприпаса із безпілотника.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли по громадах Сумської області. Ворог обстріляв Сумську та Середино-Будську громади.
Сьогодні вранці внаслідок удару, нанесеного по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян.  

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка та жінку. Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади. 
Краснопільська громада: пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередачі, ЛЕП, приватний будинок, мотоцикл, гараж, дитячий садок та приміщення продовольчого магазину.
Шалигинська громада: пошкоджено домогосподарство.
Миропільська громада: пошкоджено вежу мобільного оператора.

Дніпропетровщина: вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині. Бив з важкої артилерії.  Пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає.

Вчора Нікопольщина потерпала від артилерійських обстрілів, вдень тричі агресор вдарив по районному центру. І ще раз — по Марганецькій громаді. 
Осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно. Також загорівся приватний будинок. Загалом пошкоджені 8 осель місцевих, 5 господарських споруд та авто, понівечені 2 лінії електропередачі.

Запорізька: зранку росіяни здійснили ракетний удар по Запоріжжю — поранення отримав чоловік. На місці ураження працюють відповідні служби.

Окупанти вдарили ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляли з РСЗВ Червоне, здійснили 6 БПЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілили 6 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному.

Крім цього, 78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового.

Внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв селище Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок. Також ворог обстріляв селище Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років.

Внаслідок удару ворожого дрону по приватному будинку у селищі Гранів Харківського району отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

В районі селища Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані.

Між містами Барвінкове та Червоне Ізюмського району під час роботи в полі трактор наїхав на вибуховий пристрій, зазнав поранення 42-річний тракторист.

Луганщина: росіяни декілька разів атакували напрямок Новоєгорівки. Авіацію ворог застосував поблизу Білогорівки та західніше Діброви. Артилерію - по Невському та Білогорівці.

Донеччина: під вогнем росіян опинилися 11 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Курдюмівка, смт Щербинівка, с.Іванівське, с.Кліщіївка, с.Новоселівка Перша, с.Новоукраїнка, с.Соловйове, с.Шахтарське. 

Унаслідок ворожих атак 6 людей отримали поранення, також пошкоджено 18 приватних житлових будинків, адмінбудівля, ЛЕП, відділення поліції №1 Покровського РУП.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав ударів ПТКР (протитанкова керована ракета) по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора ввечері артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по відкритій території населених пунктів  Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: вночі противник атакував Одещину групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків. Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини. Знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 62 обстріли, з них по місту Херсон - 3 артилерійських обстріли. Росіяни поцілили  у райони 23 населених пунктів області.

Вчора ворог атакував Одрадокамʼянку. Постраждали троє місцевих жителів. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік. Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер.

Також травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років. Зараз вони знаходяться у лікарні.

  • Вранці п'ятниці, 8 вересня, російські терористи атакували об'єкти цивільної інфраструктури у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу поранена людина.
  • Також 8 вересня росіяни вдарили по Сумах. Унаслідок ракетного удару постраждали дві людини, також зруйновано будинок.
Україна
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
безпілотник
Харківщина
ракетний удар
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