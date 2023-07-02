Про це повідомляє у facebook командування Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 11:00 02.07.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет, в Азовському морі – 1 ворожий корабель", - йдеться в повідомленні.

Крім того, також у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 16 ракет.