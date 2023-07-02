Армія РФ тримає у Чорному морі чотири носії "калібрів", залп - до 24 ракет
Станом на ранок неділі, 2 липня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев'ять російських кораблів, серед яких чотири носії "калібр" із загальним залпом до 24 ракет
Про це повідомляє у facebook командування Військово-морських сил ЗСУ.
"Станом на 11:00 02.07.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет, в Азовському морі – 1 ворожий корабель", - йдеться в повідомленні.
Крім того, також у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 16 ракет.
- За минулу добу 1 липня російські війська завдали ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого 13 людей дістали поранення, 1 людина загинула. Зокрема, внаслідок влучання в будинок у Херсоні поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Також унаслідок обстрілу обласного центру важкі травми отримала 72-річна жінка, її госпіталізували.
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