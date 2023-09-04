Армія РФ уразила близько 20% об'єктів авіації ЗСУ за перші дні повномасштабного вторгнення, - Буданов

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у фільмі "Збиті льотчики Росії", пише Укрінформ.

"Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації", - заявив Буданов.

За його словами, Повітряні сили знали про атаку й встигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав завданням, поставленим перед росіянами.