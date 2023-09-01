"Працюємо з території РФ": Буданов про удар по авіабазі Пскова та знищені Іл-76

Про це проєкту видання The Drive The War Zone розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

"Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов, хоча не уточнив, чи була атака здійснена військовослужбовцями ГУР або російськими партизанами. Також розвідник відмовився розповідати, які дрони були використані або ж скільки їх було залучено.

В оцінці пошкоджень літака Буданов сказав, що два були знищені, а два серйозно пошкоджені. А паливо на борту, можливо, стало причиною повного згоряння повітряного судна.

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На знімку екрана з інфрачервоної камери одного з дронів, використаних в атаці підтверджують масштаби збитків.

Фото: Скрін GUR

За даними джерела GUR, зображення свідчать про те, що безпілотник, ймовірно, скинув бомби на аеродром, що може підтвердити заяву Буданова про те, що авіабазу атакували з території Росії, а не за допомогою автономних дронів далекого радіусу дії.

Фото: Скрін GUR

Іл-76 є основним транспортним літаком військової авіації Росії. Буданов зазначив, що вони є ціллю ГУР, оскільки перебувають у робочому стані та використовуються для "перевезення військових вантажів та десантників".

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Повідомляється, що ця успішна атака порушує додаткові питання щодо захисту російських сил та її здатності протидіяти операціям безпілотників над об'єктами внутрішньої авіабази.

Довідково. Російське місто Псков розташований у 100 км від Естонії та Латвії. До території України не менше ніж 700 км.

Що відомо про удар по авіабазі Пскова

Увечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76.

Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви.

Також в етері Еспресо Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, розповів, що росіяни більшість систем ППО стягнули на лінію фронту, тому для нас складається унікальна ситуація, щоб результативно прокладати маршрути для наших дронів.

31 серпня в ефірі телеканалу "Еспресо" представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що росіяни використовують транспортну авіацію для перекидання особового складу й озброєння.

Також у ніч з 31 серпня на 1 вересня у небі над Псковом виявили невідомий об'єкт, нібито працює російська ППО.