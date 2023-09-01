Губернатор Псковщини заявив про "невідомий об'єкт" у небі над облцентом і виклав відео стрілянини
У ніч з 31 серпня на 1 вересня у небі над Псковом виявили невідомий об'єкт, нібито працює російська ППО
Про це повідомив губернатор Псковської області Михайло Ведерніков у Telegram-каналі.
"У районі Крєстов спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили у небі одиничний невідомий об'єкт", - пише Ведерніков.
За словами Псковського губернатора, росіяни намагаються нейтралізувати об'єкт. Ведерніков прикріпив відео.
- У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях.
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