Губернатор Псковщини заявив про "невідомий об'єкт" у небі над облцентом і виклав відео стрілянини

Про це повідомив губернатор Псковської області Михайло Ведерніков у Telegram-каналі.

"У районі Крєстов спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили у небі одиничний невідомий об'єкт", - пише Ведерніков.

За словами Псковського губернатора, росіяни намагаються нейтралізувати об'єкт. Ведерніков прикріпив відео.