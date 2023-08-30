У Пскові знищено чотири літаки ІЛ-76: Еспресо розібралося, які російські аеродроми зазнали "бавовни" під час війни

30 серпня на одному з російських летовищ у Псковській області згоріли чотири транспортні літаки ІЛ-76. Еспресо нагадає про вибухи на російських аеродромах (а також на аеродромах в тимчасово окупованому Криму та на території Білорусі, де базується російська повітряна військова техніка), які мали місце впродовж повномасштабної війни. Ми нарахували 17 ворожих аеродромів (12 - на території Росії, 4 - в тимчасово-окупованому Криму, 1 - в Білорусі).

Фото: колаж Еспресо

Фото: колаж Еспресо

25 лютого 2022, удар по аеродрому "Міллерово"

Одна з перших "бавовн", яка завітала до військових аеродромів окупантів, сталася ще на початку повномасштабної війни. За непідтвердженою інформацією, 25 лютого український тактичний ракетний комплекс "Точка У" відпрацював по військовому аеродрому в Ростовській області.

Фото: соцмережі

Було знищено щонайменше один Су-30СМ, декілька російських військових нібито загинули.

1 березня 2022, пошкодження Іл-76 у Ростовській області

Фото: mil.in.ua

У перший день весни 2022 року чимало телеграм каналів написали про те, що у районі військового аеродрому Таганрога Ростовської області стався вибух, внаслідок якого, ймовірно, був пошкоджений військово-транспортний літак Іл-76. За словами очевидців, характер вибуху нагадував ракетний удар. Однак офіційних коментарів по цьому не було ні з боку російських окупантів, ні з боку ЗСУ.

9 серпня 2022, знищення літаків на аеродромі "Саки" в окупованому Криму

Фото: Reuters

9 серпня після обіду поблизу Новофедорівки (недалеко від м. Саки) в окупованому Криму було знищено 9 ворожих винищувачів. Пролунала ціла серія вибухів на авіабазі "Саки". Пізніше військове керівництво України підтвередило, що ці удари по військових базах в Криму – робота наших сил оборони.

Багато експертів повідомляли, що удар по Саках був нанесений радянською зброєю, але модифікованою. Цікаво, що після успішного удару, який спостерігали на пляжах російські туристи, було помічено, що чимало з них почали виїжджати з Криму до Росії та був зафіксований рекорд по перетину автомобілями Кримського мосту.

Фото: Planet Labs

Натомість у міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на аеродромі стала "детонація декількох авіаційних боєприпасів", причому, що ніхто начебто не постраждав і нічого не було знищено.

Відзначимо що авіабаза "Саки" розташована у Сакському районі окупованого Криму. Її захопили російські війська під час окупації півострова ще у 2014 році. На авіабазі розгорнули 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії.

Також додамо, що з літа минулого року українські сили оборони регулярно роблять "бавовну" на різних військових аеродромах росіян в т.о. Криму.

16 серпня 2022, "бавовна" біля аеродрому в Гвардійському, а 6 травня 2023 - на авіабазі "Гвардійське"

16 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи біля російського аеродрому в Гвардійському. Він розташований всього лиш за 13 кілометрів від Сімферополя. Вибух стався на території військового містечка, ймовірно, у казармі.

Після окупації півострова, росіяни розмістили в Гвардійському 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї: 12 Су-24М і 12 Су-25 СМ.

Відзначимо, що поблизу цього аеродрому неодноразово було гучно. Зокрема, 20 липня і 2 серпня цього року також фіксувалися гучні вибухи та публікувалися фотографії диму в небі.

1 жовтня 2022, вибухи біля Севастополя в аеропорту Бельбек

Фото: соцмережі

1 жовтня в аеропорту Бельбек, що біля Севастополя, сталася потужна "бавовна". У соцмережах з'явилося чимало фото знятих відпочивальниками на яких видно цілі стовпи диму над аеродромом. також повідомлялося про серію вибухів. Однак окупанти заявили , що причиною став літак, який чомусь загорівся.

Також "бавовна" на цьому аеродромі було зафіксовано ще 7 березня цього року.

31 жовтня 2022, диверсія на "Веретьє", де базуються ударні вертольоти

Фото: Нацгвардія України

У ніч на понеділок, 31 жовтня, у Псковській області РФ вибухнули відразу два ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор". "Бавовна" завітала у Веретьє (або Остров-5) — військово-повітряна база Росії за 7 кілометрів від міста Остров, недалеко від латвійського кордону та за 600 км від кордону з Україною. На аеродромі базується 15-та бригада армійської авіації РФ, де були розташовані на той момент десятки гелікоптерів.

У ГУР підтвердили удар, написавши, що було знищено два ударні вертольоти, ще два суттєво пошкоджено.

"В результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 «алігатор» та один МІ-28Н повністю знищено", - написали українські розвідники.

Виданню Север.Реалии (проєкт Радіо Свобода) вдалося дізнатися деякі подробиці інциденту.

"У моторних відсіках двох вертольотів сталися два вибухи, працювали диверсанти… Хтось проник на територію частини, зробив закладку якоїсь речовини в двигунові відсіки двох вертольотів і зробив підрив. Навіть спалаху не було, вибухи були безпосередньо всередині моторних відсіків", — сказав співрозмовник видання.

Український журналіст Юрій Бутусов назвав цей інцидент "однією з кращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни".

16 листопала 2022, бавовна на аеродромі в Джанкої

На аеродромі в тимчасово анексованому Джанкої, що у Криму, ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Відомо, що на аеродромі було близько 80 одиниць техніки окупантів, серед них тактична і стратегічна авіація.

"Знаємо, що Чорнобаївка вже не окупована, є ще Чаплинка, яка вже в межах досяжності нашої артилерії, тому аеродром Джанкой, ймовірно, разом із Мелітополем використовується для гелікоптерів російських, які здійснюють атаки і підтримують сухопутні війська окупантів, тому ймовірно, що там дійсно були "хлопки", – прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Ігната, хоча сам аеродром та його інфраструктура важливі, найважливішою є розташована там авіаційна техніка, яка "завдає великої шкоди".

"Крім Джанкоя, ще п’ять аеродромів окупанти використовують у Криму для дислокації своїх літаків", – додав речник.

30 серпня цього року, неподалік Джанкойського аеродрому також пролунала серія потужних вибухів.Повідомлялося про роботу російської ППО, яка нібито зупинила українські безпілотники за 5 км від авіабази.



5 грудня 2022, вибухи на аеродромі "Енгельс" і "Дягілево"

Фото: DEFENSE EXPRESS

Зранку 5 грудня одразу на двох російських аеродромах пролунали потужні вибухи. На аеродромі базування стратегічної авіації в "Енгельсі" в Саратовській області внаслідок удару БПЛА були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Саме ці літаки активно використовуються для пусків ракет по території України. Загинули троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, ще четверо – отримали поранення. А на аеродромі "Дягілєво" Рязанської області пошкодження зазнав бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник. Цікаво, що під крилом Ту-22М3 була ракета Х-22, яка того ранку так і не полетіла бомбити Україну.

Фото: соцмережі

Згодом з російської авіабази "Дягілєво" під Рязанню зникли 9 дальніх надзвукових бомбардувальників. Також зник Ту-22М3, який був пошкоджений під час удару по авіабазі Повітряно-космічних сил РФ. Імовірно, що їх перебазували на інші аеродроми.

Ряд видань написали, що по аеродромах базування стратегічної авіації вдарили за допомогою модифікованого радянського БПЛА Ту-141 "Стриж".

"Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного", – сказав один зі співробітників українського уряду виданню Politico.

Військовий експерт Іван Киричевський повідомив Еспресо, що російські військові бази та аеродроми є дуже вразливими, оскільки росіяни активно використовують ракети від систем ППО С-300 та С-400 для ударів по Україні.

Фото: Getty Images

26 грудня поблизу російського аеродрому "Енгельс" знову лунали вибухи. У місті тоді оголошували повітряну тривогу. Видання Baza повідомило, що площа пожежі після вибуху становила 120 квадратних метрів/ Загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.Про пошкоджені літаки інформації не було.

Російська влада повідомляла про акт українського безпілотника, який нібито було збито.

26 лютого 2023, вибухи на аеродромі Мачулищі (Білорусь)

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку. Атаку здійснили двома дронами білоруські партизани.

Білоруська опозиція розповіла, що два тижні вела розвідку на аеродромі у Мачулищах та оприлюднила відео, де дрон партизанів сів на радіолокаційну станцію літака А-50У. Зазначають, що під час атаки на російський літак-розвідник використали два дрони виробництва DJI. Їх спеціально переробили на дрони-камікадзе. Кожен з них переносив заряд у 200 г вибухівки у тротиловому еквіваленті. Також дрони мали вантаж для додаткового ураження. Мовиться про металеві кулі, кількість яких складає по 200 штук на кожен дрон.

ДРЛО А-50 – найдорожчий літак ВКС РФ. Він оцінюється в $330 млн. Але модернізовані версії коштують значно дорожче і ціна може сягати $500 млн.

3 травня 2023, БПЛА атакували аеродром "Сєща"

Фото: з відкритих джерел

Вночі 3 травня було атаковано аеродром "Сєща" у Брянській області РФ. Ряд телеграм-каналів написали, що для атаки використали 5 БПЛА, два з них начебто були знищені зі стрілецької зброї, ще два – вибухнули на території аеродрому. Ще один безпілотник не виявили. Пошкодження зазнав Ан-124, який вже не експлуатується. З цього аеродрому окупанти запускали безпілотники Shahed.

До початку повномасштабної війни цей аеродром слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100 (Руслан). Однак, уже за місяць до початку вторгнення Росії в Україну на ньому почали з'являтися бомбардувальники та винищувачі. Зокрема, бомбардувальники Су-34, які надалі бомбардували міста України, зокрема Чернігів.

2 липня 2023, "бавовна" поруч з аеродромом в Краснодарському краї

Фото: Mash

У неділю, 2 липня, в Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому з якого окупанти здійснюють пуски іранських дронів-камікадзе Shahed. Там утворилася воронка діаметром 10 метрів, фото якої поширилося соцмережами.

Росмедіа написали тоді, що система ППО начебто збила ракету, яка нібито намагалася атакувати склад паливних матеріалів на території військового аеродрому.

Варто зазначити, що від військового аеродрому до найближчих позицій Сил оборони України щонайменше 250 кілометрів. Російська сторона не уточнює, який тип озброєння застосовувався для удару по Краснодарському краю.

19 серпня 2023, знищення двох Ту-22м на військовому аеродромі "Сольці"

Фото: gettyimages

19 серпня безпілотник влучив у військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області Росії,що за 860 км від Києва. У міноборони РФ звинуватили Україну в ударі. За інформацією української розвідки, було знищено два стратегічних ворожих бомбардувальники Ту-22м, ще два літаки пошкоджені. Розвідка Британії припустила , що атаку дронами по аеродрому "Сольці" здійснювали з території РФ.

Фото: соцмережі

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що після удару по авіабазі, російські окупанти розпочали передислокацію декількох бортів Ту-22м3 на "Оленью".

21 серпня 2023, бавовна на аеродромі "Шайковка"

Зранку 21 серпня був атакований аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де знищили та вивели з ладу щонайменше один бомбардувальник, який начебто вже не використовується.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що атаку дрона здійснили люди з центральної Росії, які виконували завдання в координації з ГУР.

"Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора.", – сказав Юсов.

Аеродром Шайковка використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які застосовуються у війні, та що саме звідти 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

27 серпня 2023, СБУ атакувала дронами аеродром у Курську

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Уранці неділі, 27 серпня, в СБУ повідомили , що контррозвідка атакувала військовий аеродром у Курську 16 дронами-камікадзе. Зазначається, що військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ атакувала аеродром, де розміщуються літаки та засоби ППО окупантів. Дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також було уражено радари комплексу С-300 та два "Панциря".

СБУ відзначила, що майже всі дрони досягли своїх цілей, російська ППО збила лише 3 з них.

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що атаку здійснили нібито австралійськими безпілотниками "SYPAQ", які можуть нести 4-5 кілограм вантажу у варіанті камікадзе.

28 серпня 2023, БПЛА атакували військовий аеродром у Брянській області

У ніч проти понеділка, 28 серпня, безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області РФ. За попередньою інформацією, з боку України було запущено три дрони-камікадзе.

"ЗСУ спробували атакувати військовий аеродром у Брянській області", - йдеться у повідомленні Telegram-канал Baza.

Усі безпілотники, нібито, було знищено силами ППО. Внаслідок падіння уламків на території аеродрому спалахнула трава. Постраждалих немає. Військова техніка також нібито не постраждала.

30 серпня 2023, пошкодження чотирьох Іл-76 на аеродромі в Пскові

Фото: соцмережі

У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому "Хрести" пролунали вибухи. Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири важкі військово-транспортні літаки Іл-76. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Псков атакували щонайменше 10 невідомих БПЛА. Місцева влада заявила про роботу ППО.

Аеродром "Хрести" є аеропортом спільного базування: як цивільних, так і військових літаків. Там дислокується 334-й військово-транспортний полк РФ.

30 серпня представник ГУР Андрій Юсов у коментарі виданню "Бабель" підтвердив знищення чотирьох транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки на Псков. Наразі встановлюють, скільки літаків пошкоджено.

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