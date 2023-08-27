У РФ заявили про атаку дрона на Курськ: пошкоджена багатоповерхівка та будівлі поруч

Про це він написав у Телеграм.

"За попередньою інформацією, вночі у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вулиці Карла Маркса. На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського аграрного університету на вулиці Карла Маркса", - йдеться у повідомленні.

Фото: Губернатор Курської області / телеграм

За словами губернатора, займань внаслідок влучання БПЛА начебто не сталося, ніхто з мешканців не постраждав.

"Збитки зараз оцінюються, обов'язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна", - додав Старовойт.

Фото: Губернатор Курської області / телеграм

Крім того, російське міноборони заявило, що БПЛА літакового типу начебто атакували також і Брянську область. Як там кажуть, обидва дрони були збиті засобами ППО.