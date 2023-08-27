У РФ заявили про атаку дрона на Курськ: пошкоджена багатоповерхівка та будівлі поруч
Уранці неділі, 27 серпня, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що нібито український дрон атакував місто і врізався у багатоповерховий будинок, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень
Про це він написав у Телеграм.
"За попередньою інформацією, вночі у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вулиці Карла Маркса. На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського аграрного університету на вулиці Карла Маркса", - йдеться у повідомленні.
Фото: Губернатор Курської області / телеграм
За словами губернатора, займань внаслідок влучання БПЛА начебто не сталося, ніхто з мешканців не постраждав.
"Збитки зараз оцінюються, обов'язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна", - додав Старовойт.
Фото: Губернатор Курської області / телеграм
Крім того, російське міноборони заявило, що БПЛА літакового типу начебто атакували також і Брянську область. Як там кажуть, обидва дрони були збиті засобами ППО.
- Також уранці суботи, 26 серпня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі з "градів" селища Уразове, внаслідок чого нібито постраждали 6 людей.
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