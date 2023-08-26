У РФ заявили про обстріл "градами" селища у Бєлгородській області: постраждали 6 людей

Про це він написав у телеграм.

"ЗСУ обстріляли снарядами "града" селище Уразове Валуйського міського округу. Касетні боєприпаси потрапили по приватних житлових домоволодіннях та на територію сільськогосподарського магазину", - написав губернатор.

За його словами, станом на 12:40 начебто внаслідок удару касетними боєприпасами отримали осколкові поранення 6 жителів селища. Один постраждалий нібито перебуває у вкрай тяжкому стані - у чоловіка осколкові поранення поперекової області, пошкоджено внутрішні органи. Ще одну жінку з осколковим пораненням правого ока переведено на лікування до лікарні міста Білгорода. Ще 4 постраждалим госпіталізація не знадобилася.

Фото: Губернатор Бєлгородської області / телеграм

Крім того, пошкоджено 16 житлових будинків та кілька автомобілів. У двох підприємствах вибито вікна, пошкоджено покрівлю, порушено лінію електропередачі.

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Фото: Губернатор Бєлгородської області / телеграм

Фото: Губернатор Бєлгородської області / телеграм