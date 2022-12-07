Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Терористи завжди відчувають себе безкарними. Росіяни, після "бавовни" на їхніх військових аеродромах втратили це відчуття. Вони відчувають, що будуть покарані. Тому цілком можливо, що під час останнього ракетного обстрілу, росіяни планували випустити більше залпів, проте, після обстрілів військових аеродромів, деякі російські пілоти відмовились летіти, бо їм стало страшно за власне життя", - пояснив Киричевський.

Експерт зауважив, що російські військові бази та аеродроми в Росії є дуже вразливими до ударів.

"Зараз російські пропагандисти розмірковують на що краще витратити кошти. На стратегічні бомбардувальники чи на військово-морські сили. Зараз вони успішно розпилюють бюджет будування трьох корветів для Чорноморського флоту. Цей проєкт успішно розграбовують вже три роки. Проте, як показали останні події стратегічна авіація та флот в Росії незахищені. І чим більше росіяни будуть відстрілювати по Україні ракети від комплексів С-300 та С-400, тим більше буде "бавовни" на їхній території. Оскільки прикривати свої військові бази та аеродроми в них не буде чим", - додав він.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb