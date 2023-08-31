"Обійшли ламаним маршрутом": експерт Defence Express про атаку дронів по аеродрому "Псков"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, дрони до Пскова залітали не через територію Білорусі, а обійшли ламаним маршрутом, такою собі змійкою, і це були саме дрони-камікадзе. На території Білорусі є дуже багато білоруської ППО, яка об'єднана в єдину систему так званої союзної держави. Відповідно, не можна вважати, що територія Білорусі, там де могли літати наші дрони, для російських зенітників суцільна біла пляма. До того ж більшість систем ППО росіяни стягнули, щоб прикривати свої війська поблизу лінії фронту", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, зараз для нас складається унікальна ситуація, коли територія РФ майже вся виглядає як чистий аркуш, по якому можна прокладати маршрути для наших дронів.

"Західні ЗМІ з посиланням на наших військових писали, що росіяни для перестраховки створили завісу електронних завад протяжністю у 60 км. Тобто працюють засоби РЕБ, які намагаються глушити безпілотники. Але як мінімум 30-40% дронів пролітають цю зону і знаходять свою ціль. Цілком можливо, що для атаки на Псков були використані ще невідомі нам дрони-камікадзе, які мають потужну вибухову частину від 50 кг і більше. Порівняно з "бобрем", який літав на Москву, це має бути ще більш удосконалений та потужний дрон. Могли навіть бути використані певні стелс-технології з відповідною фарбою, геометрією корпусу, які дозволяють дрону не бути поміченим на радіолокаторах", - зауважив Іван Киричевський.

Киричевський підсумував, що безпілотники, які летіли на Псков, російська ППО на радіолокаторах не побачила, тому і вдалося накрити такий важливий стратегічний об'єкт у РФ.

Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76

Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви





