Армія РФ веде бої у межах Лисичанська – ISW
Російські окупанти воюють в межах самого Лисичанська - дісталися шахти та желатинової фабрики на околиці міста
Про це інформує Інститут з вивчення війни (ISW).
"25 червня, російські війська повністю взяли під контроль весь Сєверодонецьк і просуваються на південні околиці Лисичанська. Російські війська воюють у межах самого Лисичанська і, як повідомляється, досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS про теплові аномалії в районі Лисичанська", - йдеться в повідомленні.
Бригада швидкого реагування Національної гвардії України наголосила, що українські позиції в Лисичанську - більш стратегічно цінні, ніж позиції, які займали раніше в Сєверодонецьку, і припустили, що українські сили можуть намагатися розпочати контратаки зсередини Лисичанська, хоча вони успішно це можуть зробити.
Крім того, за добу 25 червня, рашисти завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України.
- Нагадаємо, раніше ISW повідомляв, що можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не повинна стати серйозним переломним моментом у війні.
- Російські війська 24 червня провели невдалі наступальні дії на захід від Ізюма та на північ від Слов'янська, тепер спробують зосередитися на оточенні Лисичанська.
- Із Лисичанська на Луганщині 24 червня поліція, волонтери й рятувальники евакуювали 17 людей до Дніпра.
- Російські війська завдали авіаудару по мосту на підʼїзді до Лисичанська.
- 25 стало відомо, що окупанти здійснили спробу заблокувати Лисичанськ з півдня, українські військові зупинили наступ ворожої піхоти на Бахмутському напрямку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе