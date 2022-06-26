Про це інформує Інститут з вивчення війни (ISW).

"25 червня, російські війська повністю взяли під контроль весь Сєверодонецьк і просуваються на південні околиці Лисичанська. Російські війська воюють у межах самого Лисичанська і, як повідомляється, досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS про теплові аномалії в районі Лисичанська", - йдеться в повідомленні.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України наголосила, що українські позиції в Лисичанську - більш стратегічно цінні, ніж позиції, які займали раніше в Сєверодонецьку, і припустили, що українські сили можуть намагатися розпочати контратаки зсередини Лисичанська, хоча вони успішно це можуть зробити.

Крім того, за добу 25 червня, рашисти завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України.

Нагадаємо, раніше ISW повідомляв, що можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не повинна стати серйозним переломним моментом у війні.

Російські війська 24 червня провели невдалі наступальні дії на захід від Ізюма та на північ від Слов'янська, тепер спробують зосередитися на оточенні Лисичанська.

Із Лисичанська на Луганщині 24 червня поліція, волонтери й рятувальники евакуювали 17 людей до Дніпра.

Російські війська завдали авіаудару по мосту на підʼїзді до Лисичанська.

25 стало відомо, що окупанти здійснили спробу заблокувати Лисичанськ з півдня, українські військові зупинили наступ ворожої піхоти на Бахмутському напрямку.

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