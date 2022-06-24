Росіяни знищили з гвинтокрила міст на підʼїзді до Лисичанська, - ОДА
Наразі переправою зможе проїхати лише легковий транспорт, вантажівки цією дорогою пройти не зможуть
Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Зазначається, що російські війська завдали авіаудару по мосту, що розташований на підʼїзді до Лисичанська. За словами Гайдая, вогонь окупанти вели з гвинтокрила.
ОДА повідомляє, що в результаті міст було пошкоджено до такої міри, що наразі ним зможе проїхати лише легковий автомобіль. Вантажівки до Лисичанська цим мостом не проїдуть.
- Зранку 24 червня Гайдай повідомив, що українським військовим доведеться відійти від Сєверодонецька на Луганщині, адже зростає кількість загиблих
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