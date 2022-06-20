Про це йшлося у промові президента України на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть (напасти - ред.) знову, і ми це бачимо", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що нині у Харкові перебуває півтора мільйона мирних жителів.

Зеленський також додав, що російські окупанти постійно накривають вогнем Миколаїв, в якому наразі півмільйона мешканців. А також ведуть регулярні обстріли та хочуть захопити Словʼянська, де до війни проживало сто тисяч мешканців.