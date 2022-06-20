Армія РФ відновлює сили, аби знову атакувати Харків, - Зеленський
Зеленський виступив з промовою на Форумі глобальної політики та розповів, що росіяни планують знову піти атакою на Харків
Про це йшлося у промові президента України на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.
"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть (напасти - ред.) знову, і ми це бачимо", - заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що нині у Харкові перебуває півтора мільйона мирних жителів.
Зеленський також додав, що російські окупанти постійно накривають вогнем Миколаїв, в якому наразі півмільйона мешканців. А також ведуть регулярні обстріли та хочуть захопити Словʼянська, де до війни проживало сто тисяч мешканців.
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