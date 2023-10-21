Армія РФ вивела у Чорне море ракетоносій, в Азовському кораблів немає

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі росіяни не утримують жодного судна. У Середземному морі знаходяться 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Фото: ВМСУ

За добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 24 судна, з них 4 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Станом на ранок 20 жовтня Росія вивела підводний човен з чотирма ракетами "калібр" на борту на бойове чергування в акваторію Чорного моря.