Армія РФ вивела у Чорне море ракетоносій, в Азовському кораблів немає
Станом на 21 жовтня російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні один ракетоносій, він не споряджений "калібрами"
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі росіяни не утримують жодного судна. У Середземному морі знаходяться 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.
Фото: ВМСУ
За добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 24 судна, з них 4 рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Станом на ранок 20 жовтня Росія вивела підводний човен з чотирма ракетами "калібр" на борту на бойове чергування в акваторію Чорного моря.
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