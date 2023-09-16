Армія РФ за добу атакувала 8 регіонів України: 3 поранених

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: протягом минулої доби росіяни здійснити 4 обстріли регіону. Ворог застосував міномети, АГС, а також некеровані авіаційні ракети. Вибухи були зафіксовані у Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. Ворожих атак зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни скинули 12 мін. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, в результаті якої згоріли 2 приватних житлових будинки. Один житловий будинок частково пошкоджено.

Дніпропетровщина: у суботу, 16 вересня, з самого ранку російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наслідки атаки уточнюються.

Протягом п'ятниці окупанти 6 разів обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Росіяни пошкодили у місті навчальний заклад. Також понівечена господарська споруда та приватне підприємство. Обірвана лінія електропередачі.

Запоріжжя: за минулу добу російські терористи здійснили 54 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малинівки, Білогір'я, Роботиного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.

Ворог скинув 2 авіабомбами по Оріхову й обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне. Унаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх доправлено до лікувальної установи. Також надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

Харківщина: протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Також ворог з артилерії обстріляв м. Куп’янськ. Інформація про загиблих або поранених осіб та пошкодження об’єктів інфраструктури не надходила.

Внаслідок обстрілів с. Копанки Ізюмського району, ймовірно, керованою авіабомбою, повністю знищено приватний житловий будинок, ще 2 будинки пошкоджено.

Луганщина: протягом минулої доби росіяни обстріляли селища Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.

Донеччина: минулої доби по населених пунктах області росіяни здійснили 12 обстрілів із РСЗВ "Град" та артилерії. Під вогонь потрапили 8 населених пунктів області: Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, с.Богоявленка, с.Дружба, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, смт Зарічне.

Унаслідок атак одна людина отримала поранення. Також пошкоджено 10 житлових будинків, з них 2 багатоквартирних, ЛЕП.

Херсонщина: за минулу добу по області противник здійснив 69 обстрілів, з них 6 по місту Херсон. Росіяни поцілили у райони 20 населених пунктів області та територію підприємства у Херсоні.