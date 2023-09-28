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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу обстріляла 10 регіонів України: 3 загиблих, 7 поранених

28 вересня, 2023 четвер
10:25
Війна з Росією Херсонщина ,війна з росією

Протягом минулої доби російські терористи здійснили обстріли 10 областей України. Унаслідок ворожих атак загинули три людини, ще сім отримали поранення

Інформацію про обстріли регіонів надали в обласних військових адміністраціях.

Кіровоградщина: Сили ППО знищили над областю 7 російських безпілотників. Унаслідок ворожої атаки є влучання. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

Чернігівщина: за добу росіяни 3 обстріли регіону. Ворог використав міномети та артилерію проти Корюківського та Новгород-Сіверського районів.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. 

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів населених пунктів і прикордонних територій Сумської області. Обстрілів зазнали Свеська, Есманська та Великописарівська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.

У Великописарівській громаді внаслідок скидання запальних зарядів з БПЛА пошкоджено приватний житловий будинок і трактор. Також артобстрілами пошкоджено приватний житловий будинок, приватні господарчі споруди. У Миколаївській громаді пошкоджено приватне домоволодіння. А у Середино-Будській - приватне домоволодіння. 

Дніпропетровщина: вночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. Вчора зранку російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії, а вдень поцілила дроном-камікадзе. Понівечені приватний будинок, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, господарська споруда, теплиця й електромережі.  

Запорізька: за минулу добу росіяни здійснили 148 обстрілів по 27 населених пунктах області. 125 артилерійських ударів прийшлося по території Залізничного, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл. Також зафіксовано 9 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданилівки, Полтавки, Ольгівського, Новодарівки, П'ятихаток та Малих Щербаків, а також 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці.

Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки, його доправлено до лікувальної установи. Крім цього, надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: протягом минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Одноробівка Богодухівського району, Глибоке Харківського району, Стариця, Гатище Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки та Кругляківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове. Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приміщення агрегатного заводу.

Унаслідок удару ракетою "Гром Е-1" по селищу Кругляківка Куп'янського району пошкоджено об‘єкт дорожньої інфраструктури. Також вчора ворог обстріляв селище Мала Шапківка Куп'янського району. Унаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території та господарча споруда. У газорозподільному пункті пошкоджена газова труба високого тиску. Від газопостачання відключено селище Мала Шапківка. 

Луганщина: під ударами ворога опинилися Сватівщина, Кремінщина, Новоселівське, Надія, Новоєгорівка, Невське, Новолюбівці. У районі Новолюбівки вибухнули дві авіабомби КАБ-500. На околиці  Невського сталося загоряння сухої трави внаслідок чотирьох обстрілів із реактивної системи "Смерч".

Донеччина: по населених пунктах області росіяни здійснили 20 обстрілів. Під вогнем росіян опинилися 14 населених пунктів: Авдіївка, с.Званівка, с.Калинівка, Торецьк, Костянтинівка, Курахове, с.Новоукраїнка, с.Степанівка, Часів Яр, смт Гостре, смт Курдюмівка, с.Ласточкине, смт Курахівка, Костянтинівка.

Унаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 5 отримали поранення. Також росіяни пошкодили 52 житлові будинки газопровід і 2 ЛЕП.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.  Вночі у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду. Вчора вдень та цієї ночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: 2 розвідувальних БПЛА "Орлан" та 20 уданих БПЛА типу Shahed 131/136. Вчора близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста, внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Також вчора ввечері у Сухоєланецькій громаді внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання. 

Херсонщина: за добу по області росіяни здійснили 109 обстрілів, з них 9 по місту Херсон.
Противник поцілив у райони 24 населених пунктів області, територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

Через вибухівку, залишену росіянами, загинула людина. 61-річний тракторист працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала. Чоловік отримав смертельні поранення. Внаслідок ворожої атаки у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно. 

  • Уночі 28 вересня Росія запустила декілька груп "шахедів". Вони кружляли над південними областями України, а на Черкащині повідомили про роботу ППО.

ППО
Луганщина
Сумщина
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
безпілотник
Запорізька область
Нікополь
Харківщина
Кіровоградщина
ракетний удар
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