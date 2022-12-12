Армія РФ за добу вбила одного донеччанина та ще трьох - поранила

Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Великій Новосілці", - пише голова області.



Також 3 людини дістали поранення. Два мирних жителі постраждали в Бахмуті та ще один - в Костянтинівці.



Загалом від рук російських загарбників загинуло 1252 мирних жителі та ще 2720 - постраждали.



Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.



"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.

У ніч на 11 грудня окупанти гатили по Донеччині, під ураженням опинилася цивільна інфраструктура. Найбільш активно війська РФ стріляли в Покровському і Бахмутському районах.

11 грудня окупанти обстріляли місто м. Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган". Попередньо, постраждалих немає.