Армія РФ за добу вбила одного донеччанина та ще трьох - поранила
За минулу добу, 11 грудня, внаслідок дій рашистів загинув мирний житель Донецької області, ще троє - поранені
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Великій Новосілці", - пише голова області.
Також 3 людини дістали поранення. Два мирних жителі постраждали в Бахмуті та ще один - в Костянтинівці.
Загалом від рук російських загарбників загинуло 1252 мирних жителі та ще 2720 - постраждали.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.
- У ніч на 11 грудня окупанти гатили по Донеччині, під ураженням опинилася цивільна інфраструктура. Найбільш активно війська РФ стріляли в Покровському і Бахмутському районах.
- 11 грудня окупанти обстріляли місто м. Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган". Попередньо, постраждалих немає.
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