Армія РФ за добу втратила 150 військових, 18 бронемашин, 5 танків і 2 безпілотники, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення і до 5 липня Росія втратила близько 36 350 військових, 3 772 бронемашини, 1 594 танків і 806 артилерійських систем
Про це інформує Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1594 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од,
- артилерійських систем – 806 (+2) од,
- РСЗВ - 247 (+1) од,
- засоби ППО - 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),
- крилаті ракети - 144 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,
- спеціальна техніка - 65 (+0).
Як передає Генштаб, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.
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