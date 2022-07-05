Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1594 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од,

артилерійських систем – 806 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+1) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,

спеціальна техніка - 65 (+0).

Як передає Генштаб, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.