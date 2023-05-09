Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу втратила в Україні 650 військових, 8 крилатих ракет та засіб ППО
Інфографіка

Армія РФ за добу втратила в Україні 650 військових, 8 крилатих ракет та засіб ППО

9 травня, 2023 вiвторок
08:39
Війна з Росією російська техніка

З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 195 620 військових, 955 крилатих ракет та 307 засобів протиповітряної оборони

Про це повідомили у вівторок, 9 травня, у facebook Генштабу ЗСУ.

втрати росії станом на 09.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано
  • танки ‒ 3734 (+4)
  • бойові броньовані машини ‒ 7257 (+4)
  • артилерійські системи – 3031 (+13)
  • РСЗВ – 554 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 307 (+1)
  • літаки – 308 (+0)
  • гелікоптери – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 955 (+8)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5969 (+11) 
  • спеціальна техніка ‒ 388 (+4)

Дані уточнюються. 

  • Під ранок 9 травня на всій території України оголошували повітряну тривогу. На Київщині ППО збила півтора десятка ворожих ракет: у Голосіївському та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків.
зброя
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Обстріл Києва
8 травня, 2023 понедiлок
Уночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною, 5 людей травмовані
Су-35С
8 травня, 2023 понедiлок
Росіяни нахабнішають і це триватиме до рішучої відповіді, - експерт Defense Express Рябих про перехоплення літака з Польщі
Мелітополь, зачинені магазини
7 травня, 2023 неділя
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
9 травня
08:57
Оновлено
ракета Київ
Атака РФ: навколо Києва збили близько 15 російських ракет, по Черкащині вдарили дві. Є пошкодження
08:38
Ексклюзив
Авдіївка
З Авдіївки через постійні обстріли не можна вивезти сміття, - Барабаш про ситуацію у місті
08:38
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
08:21
Оновлено
на фото: пожежа
РФ обстріляла Харківський район ракетами С-300, пошкоджено приватний будинок та транспортну інфраструктуру
08:20
мародер
Окупанти вивозять награбоване майно жителів Запорізької області в Крим, залучають водіїв вантажівок, - Генштаб 
08:05
Ексклюзив
окупант Бердянськ
У Бердянську окупанти ведуть себе все гірше й гірше: мародерять і примусово паспортизують, - заступник очільника райради
08:03
OPINION
Володимир В'ятрович
Наш день перемоги попереду
08:02
Оновлено
обстріл, ППО
На Дніпропетровщині українська ППО збила 8 ракет РФ: уламки впали на чотириповерхівку, поранена жінка
08:00
Лука Модріч та Бернарду Сілва (праворуч)
"Реал" - "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
07:55
OPINION
Микола Княжицький
"На часі" і "не на часі" від Зеленського
07:36
Українська ППО ЗСУ
Уночі ЗСУ знищили над Україною 23 з 25 російських ракет 
07:32
Ракета Storm Shadow
Британія готується передати Україні ракети великої дальності, - Washington Post
06:53
Василь Ломаченко
Ломаченко у США висловився про війну РФ проти України
06:28
Карім Бензема (в центрі), Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті": де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
05:48
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Азербайджан та Вірменія домовились про декілька раундів переговорів під егідою лідерів ЄС
05:48
Посольство Румунії
У Румунії ініціювали перенесення Дня перемоги з 9 на 8 травня
04:56
G7
Підтримка України у переліку пріоритетів майбутнього саміту G7, - прем’єр Японії
04:29
Путін на військовому параді у Москві
В ISW пояснили, що означає приїзд лідерів сусідніх держав на парад до Путіна
04:03
Китай, Росія, США
У мирному процесі Китай має почути не лише РФ, але й Україну, - Держдеп США
03:35
прапори України та США
ППО, боєприпаси та розвіддані: США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд
02:39
парад
Обмежаться покладанням квітів: у Бєлгороді скасували святкові заходи до 9 Травня
02:11
Індія до 2027 року планує відмовитись від дизельних авто у великих містах
01:43
астероїд
Повз Землю 12 травня пролетить невеликий астероїд
01:15
Оновлено
Обстріл Станіславу
Росіяни атакували Станіслав і Кізомис на Херсонщині: постраждали 10 людей, серед них дитина
00:55
МЗС Італії рекомендувало своїм громадянам виїхати з України через масові атаки РФ
00:48
діти, війна
Нюрнберзька академія оприлюднила декларацію про злочин агресії РФ проти України
00:32
Стежками Героїв ХХІ
Стежками Героїв - ХХІ. У Карпатах завершився змаг з пішого мандрівництва, який зібрав рекордне число учасників
2023, понедiлок
8 травня
23:51
Азовсталь
Агенція AP отримала Пулітцерівську премію за репортажі українських журналістів з Маріуполя
23:22
Віталій Миколенко та Денні Велбек (ліворуч)
Миколенко допоміг "Евертону" здобути сенсаційну перемогу в АПЛ
22:31
НАТО
У Румунії почалися найбільші навчання Сил спеціальних операцій НАТО
22:19
Володимир Зеленський
На основі доповідей Буданова та начальника Служби зовнішньої розвідки робитимемо кроки, які зміцнять наш захист, - Зеленський
22:18
Огляд
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot як надважливий компонент протиракетної оборони: збивати X-22, "Кинджали" і не тільки
21:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
У РФ скасували більшість парадів на 9 травня і відправляють музейні експонати на війну, через Євробачення Ліверпуль тепер маленький Київ. Світові ЗМІ про Україну 8 травня
21:47
Ліонель Мессі
Оголошено імена володарів спортивного "Оскара"
21:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Битва за Бахмут триває попри всі плани ворога. Колонка Сергія Згурця
21:22
коронація Чарльза ІІІ
Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет Чарльза III після коронації
21:12
Маріуполь
Жителі Маріуполя повідомляють про початок мобілізації їх окупантами
20:30
У Прилуках з’явився мурал актора Миколи Яковченка в образі козака Шевчика
20:25
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Шантаж батьків, ряджені "цивільні", вивезення людей до РФ: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про російську "евакуацію"
20:08
Олександр Лукашенко
Лукашенко прилетів у Москву на парад до Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV