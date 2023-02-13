Про це повідомляє CNN.

"Викорінення екстремізму потребує втручання, що виходить за рамки традиційних військових засобів", - заявило командування США.

Зазначається, що удар був нанесений по бойовиках, які розташовувалися за 472 кілометри від столиці Могадішо, тож цивільне населення не постраждало.

Зазначається, що США надають постійну підтримку уряду Сомалі після того, як минулого року президент Джо Байден схвалив прохання Пентагону передислокувати війська для протистояння терористичному угрупованню Аль-Шабаб.