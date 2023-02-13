Армія США атакувала бойовиків в Сомалі, ліквідовано 12 ісламістів, - ЗМІ
Армія США атакувала район зосередження бойовиків ісламістського угруповання "Аль-Шабааб" в Сомалі - 12 ісламістів було знищено
Про це повідомляє CNN.
"Викорінення екстремізму потребує втручання, що виходить за рамки традиційних військових засобів", - заявило командування США.
Зазначається, що удар був нанесений по бойовиках, які розташовувалися за 472 кілометри від столиці Могадішо, тож цивільне населення не постраждало.
Зазначається, що США надають постійну підтримку уряду Сомалі після того, як минулого року президент Джо Байден схвалив прохання Пентагону передислокувати війська для протистояння терористичному угрупованню Аль-Шабаб.
- 27 січня військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі. Окрім цього, знищено 10 членів терористичного угруповання. Причому спочатку планувалося захопити бойовиків, але вони чинили опір і були вбиті.
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