Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі

Про це повідомили високопоставлені представники адміністрації США під час брифінгу, передає The New York Times.

За наказом американського президента Джо Байдена, військові ліквідували ватажка "Ісламської держави" Білала аль-Судані, що був ключовим діячем і куратором глобальної мережі ІДІЛ.

Лідер ІДІЛ загинув під час нальоту гелікоптера у віддаленому районі північного Сомалі. Окрім цього, знищено 10 членів терористичного угруповання. Причому спочатку планувалося захопити бойовиків, але вони чинили опір і були вбиті.

Ніхто з мирних жителів не постраждав і не загинув. З-поміж американських військових також ніхто не постраждав.

Згідно з оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" на Африканському континенті.

Міністр оборони Ллойд Остін сказав, що аль-Судані "несе відповідальність за сприяння зростанню присутності ІДІЛ в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, включаючи Афганістан".

Довідка: ІДІЛ або "Ісламська держава" – терористичне угруповання, що сповідує принципи джихадизму. Воно виникло у 2006 році в Іраку шляхом об’єднання одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди".

12 липня 2022 року унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.

Вже в жовтні сили спеціальних операцій США завдали двох ударів по "Ісламській державі" на Півночі Сирії, ліквідувавши трьох високопоставлених осіб, відповідальних за озброєння та вербування бійців і планування нападів.

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