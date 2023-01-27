Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі
Американські військовослужбовці знищили в Сомалі одного з керівників "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані
Про це повідомили високопоставлені представники адміністрації США під час брифінгу, передає The New York Times.
За наказом американського президента Джо Байдена, військові ліквідували ватажка "Ісламської держави" Білала аль-Судані, що був ключовим діячем і куратором глобальної мережі ІДІЛ.
Лідер ІДІЛ загинув під час нальоту гелікоптера у віддаленому районі північного Сомалі. Окрім цього, знищено 10 членів терористичного угруповання. Причому спочатку планувалося захопити бойовиків, але вони чинили опір і були вбиті.
Ніхто з мирних жителів не постраждав і не загинув. З-поміж американських військових також ніхто не постраждав.
Згідно з оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" на Африканському континенті.
Міністр оборони Ллойд Остін сказав, що аль-Судані "несе відповідальність за сприяння зростанню присутності ІДІЛ в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, включаючи Афганістан".
Довідка: ІДІЛ або "Ісламська держава" – терористичне угруповання, що сповідує принципи джихадизму. Воно виникло у 2006 році в Іраку шляхом об’єднання одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди".
- 12 липня 2022 року унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.
- Вже в жовтні сили спеціальних операцій США завдали двох ударів по "Ісламській державі" на Півночі Сирії, ліквідувавши трьох високопоставлених осіб, відповідальних за озброєння та вербування бійців і планування нападів.
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