"Армія США рахує їх поштучно": військовий експерт Дикий про кількість ракет Atacms

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"США ще не виробляють ракети на 600 км, які прийдуть на зміну Atacms. Ці ракети мають замінити ракети Atacms через років три. Тим часом дійсно американська армія поштучно рахує Atacms, які в них є. Оскільки нових ракет ще немає, а Atacms в США вже не виробляють. Тобто США має рівно стільки ракет Atacms, скільки є на складах. Тому, на жаль, це лімітований ресурс", - пояснив Дикий.

Експерт наголосив, що США не зможуть передати велику кількість ракет Atacms

"В армії США точно будуть стежити за тим, щоб відповідний ресурс в них залишався. Це є проблемою і для нас. Адже в США будуть берегти ракети Atacms, оскільки, раптом їм прийдеться воювати з Китаєм за Тайвань. Саме тому Україна, поки що, отримала лише 20 ракет. Ми маємо певні сподівання, проте більше якщо і їх будуть постачати, то не на порядок", - додав він.

ATACMS уже в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.

Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Президент України Володимир Зеленський заявив про застосування їх проти російських військ, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував, як українські захисники їх використовували на полі бою.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS. Проте Сили оборони не можуть використовувати їх для ударів по території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.