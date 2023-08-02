Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

За його словами, у Білорусі зросла кількість вагнерівців, але, з військового погляду, цей потенціал не загрожує Україні чи НАТО. ЗС РБ налічують 20 тис. особового складу. Також у країні перебуває до 10 тис. вагнерівців.

"Без значної кількості бронетанкової зброї, артилерії тощо цю потужність, найімовірніше, можуть використовувавати для гібридних провокативних дій, що вже відбувається на кордоні з Польщею, коли були повідомлення про спробу прорватися через нього. Гібридні підходи будуть в основі дій Білорусі та ПВК Вагнера", - зауважив Сергій Згурець.

Як білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі мали викликати тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".