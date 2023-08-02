Армію Білорусі й вагнерівців можуть використати для провокацій, - Згурець
ЗС Білорусі та вагнерівці не загрожують Україні й НАТО, але вони можуть вчиняти провокації
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
За його словами, у Білорусі зросла кількість вагнерівців, але, з військового погляду, цей потенціал не загрожує Україні чи НАТО. ЗС РБ налічують 20 тис. особового складу. Також у країні перебуває до 10 тис. вагнерівців.
"Без значної кількості бронетанкової зброї, артилерії тощо цю потужність, найімовірніше, можуть використовувавати для гібридних провокативних дій, що вже відбувається на кордоні з Польщею, коли були повідомлення про спробу прорватися через нього. Гібридні підходи будуть в основі дій Білорусі та ПВК Вагнера", - зауважив Сергій Згурець.
Як білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі
Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.
Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі мали викликати тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.
Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".
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