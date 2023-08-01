Два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі
Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час "навчань" - білоруси відповіли
Про це повідомляє пресслужба міноборони Польщі.
Два вертольоти перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, тому їх було складно виявити радіолокаційними системами. Через це вранці в польській армії казали, що не зафіксували порушення повітряного простору.
У Міноборони Польщі сказали, що режим білоруського диктатора Лукашенка раніше попереджав про навчання. Глава оборонного відомства Маріуш Блащак доручив збільшити кількість солдатів на кордоні і "виділити додаткові сили і засоби", зокрема бойові вертольоти. Про інцидент повідомили НАТО.
Також у МЗС Польщі викличуть тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.
Міністерство також закликало "відповідально поширювати і коментувати інформацію", попередивши, що її можуть використовувати режими в Росії та Білорусі.
Міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".
"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабця сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було", – додали там.
- 23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.
- У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.
- Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.
- На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.
- Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.
- 27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.
- 29 липня стало відомо, що Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.
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