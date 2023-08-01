Два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі

Про це повідомляє пресслужба міноборони Польщі.

Два вертольоти перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, тому їх було складно виявити радіолокаційними системами. Через це вранці в польській армії казали, що не зафіксували порушення повітряного простору.

У Міноборони Польщі сказали, що режим білоруського диктатора Лукашенка раніше попереджав про навчання. Глава оборонного відомства Маріуш Блащак доручив збільшити кількість солдатів на кордоні і "виділити додаткові сили і засоби", зокрема бойові вертольоти. Про інцидент повідомили НАТО.

Також у МЗС Польщі викличуть тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Міністерство також закликало "відповідально поширювати і коментувати інформацію", попередивши, що її можуть використовувати режими в Росії та Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабця сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було", – додали там.