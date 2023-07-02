Польща посилить кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських
Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський повідомив, що кордон Польщі з Білоруссю посилять п'ятистами поліцейськими у зв'язку з напруженою ситуацією
Про це він пише у twitter.
Зазначається, що правоохоронці боротимуться з масовими заворушеннями та терористами. Нові поліцейські доєднаються до 2000 солдатів й 5000 прикордонників, що вже охороняють кордон.
"У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю, я вирішив посилити наші сили групою з 500 поліцейських для боротьби з масовими заворушеннями та контртерористами. Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які вже охороняють безпеку кордону", - йдеться у повідомленні.
- 23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.
- Нещодавно на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.
- 21 червня кореспондентка Еспресо повідомила, що попри стіну заввишки 5 метрів й завдовжки 200 км, польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегального перетину збоку Білорусі.
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