Польща посилить кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських

Про це він пише у twitter.

Зазначається, що правоохоронці боротимуться з масовими заворушеннями та терористами. Нові поліцейські доєднаються до 2000 солдатів й 5000 прикордонників, що вже охороняють кордон.

"У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю, я вирішив посилити наші сили групою з 500 поліцейських для боротьби з масовими заворушеннями та контртерористами. Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які вже охороняють безпеку кордону", - йдеться у повідомленні.