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П'ять метрів заввишки й майже 200 км завдовжки: як виглядає стіна на білорусько-польському кордоні

Христина Парубій
21 червня, 2023 середа
07:55
Статті

На кордоні між Польщею та Білоруссю досі неспокійно. Щодня польські прикордонники фіксують спроби нелегального перетину

Журналістка "Еспресо" відвідала польсько-білоруський кордон. 

Польсько-білоруський пункт пропуску "Кузниця" закрили 9 листопада 2021 року після міграційної кризи, яка сколихнула Польщу. Тоді на цьому місці кілька тисяч нелегальних мігрантів намагалися перетнути кордон. Це виглядало страшно, адже більш ніж три тисячі людей хотіли прорватися до Польщі, аби поїхати далі до країн Західної Європи. Майор підляського прикордонного загону Януш Шока брав участь у стримуванні нелегальних мігрантів. Він пригадує, що ситуація була складна й непрогнозована. 

"У нас летіло каміння, підпалені галузки деревини, цегла тощо. Усе, що в них було під рукою, – пригадує Януш Шока. – Кидали все, що білоруські прикордонники привезли для тих мігрантів, які нас атакували. Було багато обґрунтованих побоювань, троє наших співробітників зазнали поранень. Але попри все, прикордонна служба, поліція, військовики й інші служби, які співпрацювали, щоб подолати цю кризу, не дали їм перетнути кордон".  

Нині білорусько-польський кордон майже увесь перекритий, за винятком двох залізничних шляхів, через які прямують товари до Європи. Пункт пропуску укріплений у кілька етапів бетонними блоками та протитанковими їжаками. 

"Ми не боїмося білоруських танків, а радше дмухаємо на холодне, – зазначив штабний старший хорунжий пресслужби Підляського прикордонного загону Міхал Гура. – Але я повинен сказати, що це рішення ухвалила не лише прикордонна служба, а також інші служби, щоб забезпечити власний кордон. Раніше білоруські спецслужби рили рови й мали свої методи захисту. Казали своєму народові, що бояться нападу із Заходу". 

Після напливу нелегальних мігрантів поляки почали ефективно зміцнювати кордон. Як один із методів захисту взялися будувати стіну. Протягом минулого року проєкт вдалося реалізувати. Протяжність стіни – близько 200 кілометрів, заввишки вона більш ніж п'ять метрів, а вглиб – майже півтора метра бетону. 

"Це інженерне загородження, – каже Януш Шока. – Також є місця, де кордон перетинають потяги. Таких місць небагато. Це виняток. Паркан у висоту становить більш ніж п'ять метрів і також має камери різноманітної якості, призначення, які дають нам сигнали тривоги, коли хтось намагається перетнути кордон. Тоді розпочинаємо оперативні заходи, щоб не дозволити порушникам перейти на наш бік". 

Утім польсько-білоруський кордон досі неспокійний. Щодня тут фіксують мігрантів, які намагаються незаконно перетнути його. Переважно це люди з Афганістану, Іраку, Сирії та Африки. Польські прикордонники реєструють від кількох десятків до ста нелегальних спроб перетину кордону на добу. Здебільшого порушники – молоді чоловіки, які хочуть нелегально пробратися в країни Заходу, а також люди, які потрапили в Білорусь легально на підставі російської візи. Від початку року поляки виявили понад 13 тисяч  спроб нелегального перетину кордону. 

"Цього місяця таких спроб було 1700, – наголошує Міхал Гура. – До прикладу, в один день у нас намагалися незаконно перетнути кордон 90 людей. У цьому також беруть участь так звані кур'єри, тобто провідники, які мають завдання забрати їх з-під кордону і перевезти в країни Європи. Цього року ми затримали майже 400 таких кур'єрів". 

За будівництво стіни у Польщі відповідало міністерство внутрішніх справ і адміністрацій. Коштувало будівництво півтора мільярда злотих. Приклад поляків також почали використовувати в інших країнах Європейського Союзу.

"На жаль, стіна не забезпечить того, що Лукашенко перестане робити те, що він робить, але це дозволяє нам стримувати їхні дії та управляти нашим державним кордоном, – зазначив віцеміністр внутрішніх справ і адміністрацій Республіки Польща Бартош Ґродецький. – Військові дії вона не зупинить, але якщо йдеться про нелегальних мігрантів, то стіна виконує свою роботу і зберігає наш кордон від їхнього напливу".

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