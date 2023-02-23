Польща превентивно зміцнює кордон з Росією і Білоруссю
Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю та вже будує перші укріплення
Про це написав у твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак
"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування. Перші укріплення вже будують на кордоні з Калінінградською областю", – написав Блащак, доповнивши допис світлинами.
Нагадаємо, від ранку 18 лютого 2023 року білоруські прикордонники припинили пропускати вантажівки з Польщі через пункти переходу кордону з Литвою та Польщею. Натомість 21 лютого Польща в односторонньому порядку закрила пункт пропуску "Кукурикі", який був єдиним діючим пунктом на кордоні з Білоруссю для руху вантажного транспорту
20 лютого стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вислати з країни трьох польських дипломатів
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