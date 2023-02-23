Польща превентивно зміцнює кордон з Росією і Білоруссю

Про це написав у твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак

"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування. Перші укріплення вже будують на кордоні з Калінінградською областю", – написав Блащак, доповнивши допис світлинами.

Нагадаємо, від ранку 18 лютого 2023 року білоруські прикордонники припинили пропускати вантажівки з Польщі через пункти переходу кордону з Литвою та Польщею. Натомість 21 лютого Польща в односторонньому порядку закрила пункт пропуску "Кукурикі", який був єдиним діючим пунктом на кордоні з Білоруссю для руху вантажного транспорту

20 лютого стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вислати з країни трьох польських дипломатів