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Білорусь не пропускає польські фури з Литви та Латвії. Польща обіцяє "ідентичну реакцію"

18 лютого, 2023 субота
21:12
Світ Польський кордон

Від ранку суботи, 18 лютого 2023 року, білоруські прикордонники не пропускають вантажівки з Польщі через пункти переходу кордону з Литвою та Польщею

В'їхати до Білорусі польські фури наразі можуть тільки через пункт пропуску Кукуріки - Козловичі, що сполучає польське Люблінське воєводство та білоруську Брестську область. Про це повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Polska Agencia Prasowa.

"Через впроваджені білоруською стороною обмеження польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами з боку Литви та Латвії", - зазначила вона.

За даними сайту Granica.gov.pl, час очування переходу кордону в Кукуріках становить 40 годин.

При цьому з білоруського боку, тобто у Козловичах, як стверджує Державний прикордонной комітет Білорусі, черга нібито відсутня.

"Уряд Білорусі повідомив про обмеження польських перевізників напередодні, 17 лютого. У повідомленні зазначалося, що заборона введення польських вантажівок з території Литви та Латвії почне діяти після офіційної публікації постанови. Однак, сьогодні документ не з’явився на веб-сайті (білоруського - ред.) Національного юридичного інтернет-порталу", - пояснює ситуацію білоруський опозиційний канал "Белсат".

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Мінськ затвердив обмеження у відповідь на закриття поляками прикордонного переходу Бобровники - Берестовиця, впровадженого 9 лютого. Днем раніше, 8 лютого, суд у Гродно (Білорусь) засудив діяча Спілки поляків Білорусі, журналіста Анджея Почобута до 8 років ув'язнення.

У п'ятницю, 17 лютого, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський закликав офіційний Мінськ не обмежувати рух польських фур.

"Якщо влада Білорусі застосує заявлені обмеження щодо польських перевізників, реакція Польщі стосовно білоруських перевізників буде ідентичною", - написав Камінський у твіттері.

Польща
Білорусь
Латвія
Литва
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